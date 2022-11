Război în Ucraina, ziua 255 | Cei 300.000 de soldați recrutați de Putin sunt prea puțin sau deloc antrenați, iar instructorii cu experiență au fost uciși, susține Ministerul britanic al Apărării

Rețea de sateliți pentru internet. Serviciul de internet prin satelit Starlink / FOTO: Shutterstock

ACTUALIZARE 13.30 Președintele Volodimir Zelenski a mulțumit Olandei, Cehiei și Statelor Unite pentru cele 90 de tancuri T-72 pe care le donează Ucrainei.

„Forțele armate ale Ucrainei avansează și au nevoie de acest echipament. Apreciem ajutorul partenerilor. Împreună susținem protejarea libertății și a democrației!”, a adăugat Zelenski.

We are sincerely grateful to, and for providing significant and much-needed support – 90 T-72 tanks. The Armed Forces of Ukraine are pushing forward and need this equipment. We value the help of partners. Together we stand for protection of freedom & democracy! — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 5, 2022

ACTUALIZARE 13.00 Rusia face eforturi să antreneze 300.000 de recruți deoarece ofițerii și instructorii cu experiență au fost deja uciși, transmite Ministerul britanic al Apărării. Cei 300.000 de soldați recrutați de Putin în cadrul acțiunii de mobilizare oferă „puțină capacitate suplimentară de luptă ofensivă”. Trupele sunt dislocate cu „prea putin sau fără antrenament”. Acest lucru se datorează lipsei de muniții și faptului că mulți ofițeri și instructori cu experiență sunt deja morți, a adăugat Ministerul Apărării.

ACTUALIZARE 12.00 Teheranul recunoaște că a furnizat drone Moscovei, dar precizează că acest lucru s-a petrecut înainte de invazia rusă în Ucraina

ACTUALIZARE 11.50 Un judecător care a condamnat doi britanici la moarte în Ucraina controlată de ruși a fost victima unei tentative de asasinat în Vuhlehirsk, regiunea Donețk. acesta este spitalizat în stare gravă. Judecătorul Alexander Nikulin, care a spus că Aiden Aslin și Shaun Pinner, precum și marocanul Brahim Saadoune ar trebui să fie uciși de un pluton de execuție. Cei trei au fost eliberați într-un schimb de prizonieri care a avut loc în septembrie.

ACTUALIZARE 11.45 Ucraina a deminat deja peste 64.000 de hectare de teritoriu eliberat de sub ocupaţia rusă, a declarat ministrul de Interne ucrainean, Denis Monastirski, care a menţionat că a curăţa de mine o localitate de dimensiuni medii presupune o lună de muncă, transmite EFE.

ACTUALIZARE 11.30 Aproximativ 500 de generatoare de energie au fost trimise în Ucraina de 17 țări ale UE pentru a ajuta la rezolvarea problemelor energetice ale țării cauzate de atacurile rusești. Slovenia, Slovacia, Danemarca, Germania și Spania au trimis dispozitivele prin Mecanismul de protecție civilă al UE. Marea Britanie a trimis 500 de generatoare mobile în martie, după izbucnirea conflictului.

ACTUALIZARE 11.15 Cel puțin 112.000 de ruși au emigrat în Georgia în acest an.

ACTUALIZARE 11.00 Ministerul Regatului Unit al Apărării a lansat un videoclip cu trupe britanice care antrenează recruți ucraineni pentru lupta din țara lor. Include un interviu cu o femeie ucraineană care lucrează ca interpret între cele două seturi de soldați și un comandant de trupă.

Ukrainians from all walks of life will spend today taking part in training programmes across the UK, learning the skills needed to defend their country and one day return to their normal lives.



Meet those proud to train them#WeStandWithUkrainepic.twitter.com/ukLbYQhaSi — Ministry of Defence(@DefenceHQ) November 5, 2022

ACTUALIZARE 10.00 Ministerul de Externe de la Kiev a susținut că armata ucraineană au ucis încă 600 de soldați ruși în ultimele 24 de ore. Un număr de 75.440 de soldați ruși au murit în Ucraina de la început războiului

ACTUALIZARE 09.40 Pe rețelele de socializare au apărut imagini video cu cel mai bun tanc rusesc T-90M care a fost reparat și se află în serviciul AFU. Rușii ar fi pierdut în total aproximativ cinci astfel de tancuri. Trei tancuri au fost distruse, unul a explodat pe o mină, iar unul a fost abandonat și a fost dat AFU ca trofeu.

The best Russian T-90M tank has already been repaired and is in service of the AFU



According to Oryx, the Russians lost a total of about five such tanks. Three tanks were destroyed, one exploded on a mine, and one was abandoned and was given to the AFU as a trophy. pic.twitter.com/7jKPQxCqnk — NEXTA (@nexta_tv) November 4, 2022

ACTUALIZARE 09.15 Secretarul de stat al SUA Antony Blinken a declarat la o întâlnire a miniștrilor de externe G7 din Germania, că orice utilizare a armelor nucleare de către Vladimir Putin ar avea consecințe catastrofale pentru el și țara sa.

ACTUALIZARE 09.00 Ucraina se teme că armata sa va pierde accesul la serviciul de internet Starlink după ce 1.300 de unități de satelit au fost oprite în 24 octombrie din cauza lipsei de finațare, potrivit CNN, care a citat două surse anonime familiare cu problema.

ACTUALIZARE 08.50 Ocupanții ruși au jefuit Muzeul de Artă din Herson, numit după Oleksii Shovkunenko. Exponatele au fost încărcate în camioane și într-un autobuz școlar de către bărbați înarmați, îmbrăcați în haine civile.

#Russian occupiers looted the #Kherson Art Museum named after Oleksiy Shovkunenko, reports 5 Kanal.



The exhibits were taken out by trucks and in a school bus accompanied by armed men in civilian clothes. pic.twitter.com/SsDR5beKs7 — NEXTA (@nexta_tv) November 5, 2022

ACTUALIZARE 08.25 Planurile dictatorului rus Vladimir Putin de a continua cu mobilizarea sub acoperire sugerează că mobilizarea parțială nu a produs suficiente forțe pentru războiul Rusiei în Ucraina, potrivit Institutului pentru Studierea Războiului. Afirmația lui Putin din 4 noiembrie conform căreia Rusia și-a depășit obiectivul de a mobiliza 300.000 de bărbați nu se potrivește cu decretul său din 4 noiembrie care permite oficialilor ruși să mobilizeze cetățeni cu condamnări nesoluționate și crime grave, a adăugat Institutul pentru Studierea Războiului.

ACTUALIZARE 08.00 Armata Ucrainei a respins 14 tentative de avans ale armatei Rusiei în regiunile Lugansk și Donețk. Armata Kievului a lansat lovituri asupra unor importante unități militare rusești și a două posturi de comandă din regiuni, a declarat Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei.

Șase stații de realimentare rusești au fost de asemenea distruse lângă Novovasilivka din regiunea Mikolaiv, potrivit Statului Major.

ACTUALIZARE 07.50 În ultimele 24 de ore, forțele ruse au lansat 70 de obuze în patru comunități din regiunea Sumî, situate în apropierea graniței cu Rusia, a declarat guvernatorul regiunii, Dmitro Zhivitski.

Cel puțin trei clădiri rezidențiale și alte patru comerciale au fost afectate de bombardamentele rusești. Nu au fost raportate victime.

ACTUALIZARE 07.45 Rusia cere Occidentului o scutire de sancțiuni în cazul unui acord cu Ucraina. Moscova cere Occidentului să relaxeze sancțiunile impuse creditorului de stat pentru agricultură Rosselkhozbank pentru a facilita astfel exporturile de cereale din Rusia, au declarat pentru Reuters patru surse familiare cu negocierile privind acordul de cereale cu Ucraina.

Relaxarea sancțiunilor impuse băncii i-ar permite acesteia să proceseze plăți pentru cereale și produse alimentare rusești, însă Rosselkhozbank, nu a jucat încă un rol major în comerțul internațional cu cereale, a precizat Reuters.

• Președintele rus Vladimir Putin a susținut public pentru prima dată plecarea civililor din Herson.

Vladimir Putin: "Oamenii din Herson trebuie evacuaţi din zonele de război periculoase, pentru că civilii nu au de ce să sufere din cauza bombardamentelor, a ofensivei, a contraofensivei sau a altor operaţiuni militare".

• De pe clădirile din capitală au dispărut steagurile rusești, iar populația e evacuată pe malul celălalt al Niprului.

• Președintele Volodimir Zelenski vorbește despre deportări și mutarea forțată a populației de către ocupantul rus.

• În orașul Herson, care face parte din provincia ucraineană anexată de Rusia, în septembrie, a fost impusă o interdicție de circulație pentru 24 de ore.

• La numai câteva minute după, au dezmințit informația.

Grupul paramilitar rus Wagner şi-a deschis vineri primul său sediu la Sankt Petersburg, a constatat un jurnalist al AFP.

Ucraina se confruntă cu o ''nevoie acută'' de echipamente pentru apărarea sa antiaeriană în "acest moment critic" în care Rusia loveşte masiv siturile sale energetice, a declarat vineri, la Kiev, Jake Sullivan, consilier pentru securitate naţională al preşedintelui Joe Biden, relatează AFP.

Cele mai puternice 7 economii ale lumii (G7) au convenit vineri să pună în aplicare un "mecanism de coordonare" pentru a ajuta Ucraina să-şi repare şi să-şi protejeze infrastructurile indispensabile de electricitate şi de aprovizionare cu apă, bombardate în ultimele săptămâni de Rusia, informează AFP.

• SUA au anunțat că acordă asistență suplimentară de securitate în valoare de 400 de milioane de dolari Ucrainei. Pachetul include modernizarea tancurilor T-72 din Cehia, precum și rachete pentru apărare antiaeriană Hawk care ar putea fi folosite împotriva dronelor și rachetelor de croazieră rusești. Ajutorul militar al SUA pentru Kiev a ajuns la o valoare de peste 18,2 miliarde de dolari de la invadarea țării de către Rusia, în februarie.

