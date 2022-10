Război în Ucraina, ziua 247 | Putin: Ne aflăm în faţa celui mai periculos, mai important, mai imprevizibil deceniu de după 1945. Liderul rus susține că știe ”cu aproximație” unde ar fabrica Ucraina ”bomba murdară”

ACTUALIZARE 07.35 Pentagonul va oferi Ucrainei un nou pachet de asistență militară în valoare de 275 de milioane de dolari, potrivit Nexta TV.

ACTUALIZARE 07.25 De la începutul războiului, Rusia a lansat 4.500 de lovituri cu rachete împotriva Ucrainei și a efectuat peste 8.000 de raiduri aeriene, aspus președintele Zelenski într-un discurs video.

Since the start of the war, #Russia has launched 4,500 missile strikes against #Ukraine and carried out more than 8,000 air raids. President Zelenskyy said in a video address. pic.twitter.com/sqigguJ3I5