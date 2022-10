Război în Ucraina, ziua 223 | Un nou bombardament, al armatei ruse, asupra Harkovului. Putin trimite în Ucraina trupele de gardă din Siberia și ar putea testa o armă nucleară în Marea Neagră

ACTUALIZARE 10.15 - Un tren nuclear rusesc ar fi pornit spre Ucraina. Putin ar putea testa o armă nucleară în Marea Neagră, avertizează NATO

Președintele Vladimir Putin vrea să-și demonstreze disponibilitatea de a folosi arme de distrugere în masă, printr-un test nuclear la granițele Ucrainei, relatează The Times, care precizează că NATO și-a avertizat membrii să fie în alertă.

ACTUALIZARE 09.36 - În Crimeea, două tinere au fost nevoite să-și ceară scuze pentru că au cântat melodia ucraineană „Oi u luzi chervona kalyna”.

Fostă Miss Crimeea, Olga Valeyeva, a fost amendată cu 40 de mii de ruble. Prietena ei a fost arestată pentru 10 zile.

In #Crimea , two young women were forced to apologize for singing the #Ukrainian song "Oi u luzi chervona kalyna". "Miss Crimea" Olga Valeyeva was fined 40 thousand rubles. Her friend was arrested for 10 days. pic.twitter.com/Syj4zDOlEF

ACTUALIZARE 09.30 - Marea Britanie promite să fie alături de Ucraina ''până la victorie'', anunță ministrul său de externe, James Cleverly

El a reafimat că Regatul Unit nu va recunoaşte niciodată anexarea regiunilor Lugansk, Doneţk, Herson şi Zaporojie.

ACTUALIZARE 08.54 - Elon Musk, furtună pe Twitter după ce a scris că victoria pentru Ucraina este puțin probabilă într-un "război total". "Dacă vă pasă de poporul Ucrainei, căutați pacea". Medvedev: Bravo, Elon Musk!

ACTUALIZARE 08.30 - În ultima zi, ocupanții ruși au lansat 3 rachete și 12 lovituri aeriene, lansând peste 100 de atacuri MLRS, înformează Comandamentul Operțional Sud al Ucrainei.

Peste 20 de așezări au fost afectate de loviturile inamice. În special, Bilohorivka, Zaitseve, Maryinka și Bakhmut.

Situația în direcțiile Volyn și Polissya nu s-a schimbat semnificativ.

În alte direcții, inamicul a tras din tancuri și sisteme de artilerie de diferite tipuri:

în direcția Slobozhanskyi - în zonele așezărilor Strilecha și Dvorichna;

în direcția Kramatorsk – Bilohorivka, Verkhnokamyanske, Serebryanka. De asemenea, a amplasat mine pe rutele de posibilă înaintare a unităților Forțelor de Apărare;

în direcția Bakhmut - în zonele Soledar, Bakhmut, Mayorsk, Zaitseve, Yakovlivka;

în direcția Avdiyivka - Avdiyivka, Maryinka, Novoukrayinka, Novomykhailivka, Sukha Balka.

Zone de peste 20 de așezări de-a lungul liniei de contact au fost bombardate de tancuri, mortiere și artilerie grea, în direcțiile Novopavlovskyi și Zaporizhzhya. Printre acestea se numără Novoyakovlivka, Hulyaipilske, Novosilka, Novopil, Zaliznychne și Bohoyavlenka.

În direcția Sud Buh, peste 25 de așezări de-a lungul liniei de contact au fost bombardate.

”Conform informațiilor disponibile, unitățile noului înființat și relocat Corpul 3 Armată nu pot îndeplini în mod eficient sarcinile care le-au fost atribuite. Armele și echipamentele militare învechite și inutilizabile, abandonarea arbitrară a pozițiilor și refuzul de a îndeplini sarcinile de luptă de către personal, consumul de băuturi alcoolice, încălcările sistematice ale disciplinei militare sunt principalele motive pentru demoralizarea militarilor unităților unității inamice specificate”, susține purtătorul de cuvânt al Statului Major al Forțelor Armate ale Ucrainei, Alexander Stupun, într-o postare pe Facebook.

În orașul Tver, din cauza lipsei de cadre didactice și de specialiști tehnici, care sunt implicați în războiul din Ucraina, pregătirea la anumite cursuri a fost suspendată la Academia Militară de Apărare Aerospațială.

Conform informațiilor disponibile, furnizate de Comandamentul Sud al Ucrainei, conducerea militară a forțelor armate ale Federației Ruse a luat decizia de a transfera, în zona ostilităților, unitățile trupelor de gardă ruse cu sediul în granițele administrative ale Districtului Militar Siberian, cât și contingentul rus care a luptat în Siria.

În ultima zi, unitățile Forțelor de Apărare ale Ucrainei au respins atacurile inamice în zonele așezărilor Vyimka, Mayorsk, Spirne, Ozeryanivka, Bakhmutske, Kamianka și Ternovi Pody.

Aviația Forțelor de Apărare a efectuat 22 de lovituri în ultima zi. S-a confirmat că au fost lovite 3 situri fortificate, 16 zone de concentrare a armelor și echipamentelor militare, precum și 3 sisteme de rachete antiaeriene ale inamicului. În plus, unitățile ucrianene de apărare aeriană au distrus două UAV-uri inamice.

În ultima zi, tirurile de rachete și artileria au lovit 2 puncte de control și comandă, 12 zone de concentrare a forței de muncă, arme și echipamente militare, 2 depozite cu muniție, o instalație de apărare aeriană, precum și alte 5 facilități importante ale inamicului.

ACTUALIZARE 08.20 - Trupele ruse au lansat un atac cu rachete asupra Harkovului, la primele ore ale zilei de marți, ucigând o femeie.

Oleh Syniehubov, șeful Administrației Militare Regionale Harkov, a anunțat acest lucru, într-o declarație pe Telegram, potrivit Ukrinform.

"După miezul nopții, o rachetă a lovit o întreprindere din districtul Kholodnohirsky. A izbucnit un incendiu", a spus el. ”Din păcate, o femeie de 46 de ani a murit”, a mai scris Syniehubov.

#Russian occupiers shelled #Kharkiv again at night. A company in #Kholodnogorsk and a critical infrastructure facility in Novobavarsky district of the city were struck by missiles.



One woman was killed as a result of the shelling. pic.twitter.com/z8xp6KrorJ