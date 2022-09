Război în Ucraina, ziua 208 |Kievul exclude o întâlnire între Putin și Zelenski. Imagini din camerele de tortură din Izium și Harkov

ACTUALIZARE: Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, afirmă că, deşi unora li se pare că este ”o acalmie” după o serie de victorii, este pregătirea pentru următoarea etapă. ”Pentru următoarea etapă de cuvinte care sunt foarte importante pentru noi şi care trebuie neapărat să fie auzite. Pentru că Ucraina trebuie să fie liberă – în întregime”, susţine el.

ACTUALIZARE: Forţele ucrainene au trecut râul Oskil, în nord-estul regiunii Harkov, şi acum controlează ambele maluri ale râului, a afirmat, duminică, armata acestei ţări, potrivit CNN.

Kievul exclude eventuale negocieri şi o întâlnire între preşedintele rus Vladimir Putin şi preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski pentru moment, relatează DPA, potrivit Agerpres. "Pe scurt, un proces de negociere în sine şi o întâlnire faţă în faţă între preşedinţi nu îşi au rostul în acest moment", a declarat Mihailo Podoliak, consilier al preşedinţiei ucrainene, conform media din Ucraina.

Autorităţile de ocupaţie ruse din Herson, sudul Ucrainei, au anunţat că un grup armat a fost distrus în lupte sâmbătă seară în centrul acestui oraş, care este ţinta unei contraofensive ucrainene.

Celebra cântăreaţă rusă Alla Pugaciova a cerut, printr-un mesaj postat în social media, să fie declarată „agent străin” de către Rusia, în semn de solidaritate cu soţul său, Maxim Galkin, informează The Moscow Times. “Vă rog să mă includeţi pe lista agenţilor străini ai ţării mele iubite, căci sunt solidară cu soţul meu, un om onest, decent şi sincer, un adevărat şi incoruptibil patriot al Rusiei, care vrea ca ţara sa natală să prospere în pace, cu libertate de exprimare, şi vrea ca băieţii noştri să nu mai moară pentru obiective iluzorii, care au transformat ţara noastră într-un stat paria şi au făcut viaţa o povară pentru cetăţenii noştri”, a notat Pugaciova pe Instagram.

Un total de 165 de nave, cu 3,7 milioane de tone de produse agricole la bord, au părăsit Ucraina în baza unui acord negociat de Naţiunile Unite şi Turcia pentru deblocarea porturilor maritime ucrainene, a anunţat duminică Ministerul ucrainean al Infrastructurii.

We were inside a torture prison in #Isjum. A man who was imprisoned here told us: „They connected electrodes and used electric shocks. They also put a gas mask on me." The full report tomorrow in @BILDamSONNTAG and @bild online. pic.twitter.com/1cBmnqrLgv