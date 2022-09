Război în Ucraina, ziua 207 |Ofițerii Serviciului Federal de Securitate al Rusiei au torturat locuitori din Kupiansk, susțin autoritățile de la Kiev. Armata rusă a comis peste 34.000 de crime de război, a transmis Kievul

ACTUALIZARE 08.00 Forțele ruse au comis peste 34.000 de crime de război de la începutul invaziei, a transmis procurorul general al Ucrainei sâmbătă.

Forţele ruse îşi pregătesc posibile căi de retragere din regiunea Herson. Au scufundat în Nipru 9 vagoane pentru a improviza o trecere în zona hidrocentralei Kahovskaia, afirmă Statul Major al armatei ucrainene, într-un buletin informativ de sâmbătă seara, citat de Unian şi Ukrainska Pravda.

Cehia, care asigură în prezent preşedinţia prin rotaţie a Uniunii Europene, a cerut sâmbătă crearea unui tribunal internaţional pentru crime de război, după descoperirea în estul Ucrainei a sute de corpuri înhumate sumar, relatează AFP.

Au apărut imagini din satelit ale gropii comune descoperite recent de lângă Izium. Imaginile, difuzate de Maxar Technologies, arată zona „Cimitirului din Pădure” din martie până în luna august a acestui an.

”O bombă – 6 morminte”, notează Ministerul ucrainean al Apărării pe Twitter. ”Pe 9 martie, o bombă aeriană rusească a lovit casa familiei Stolpakov. Olesya în vârstă de 6 ani, Sasha în vârstă de 8 ani, părinții și bunicii lor sunt îngropați alături de sute de alți rezidenți din Izium. Au fost „eliberați” dintr-o viață pașnică de către ucigașii ruși.”

