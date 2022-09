Război în Ucraina, ziua 206 | 99% dintre cadavrele exhumate din groapa comună din Izium aveau semne de moarte violentă. Multe aveau mâinile legate la spate și unul o frânghie în jurul gâtului

Din cele 193 de state membre ale ONU, 101 au votat vineri pentru ca președintelui ucrainean Volodimir Zelenski să îi fie permis să „prezinte o declarație preînregistrată” în loc să fie prezent în persoană, așa cum se cere de obicei. Șapte membri au votat împotriva propunerii, inclusiv Rusia. Nouăsprezece state s-au abținut.

Practic, toate cadavrele exhumate din Izium aveau semne de moarte violentă, a declarat șeful administrației regionale a Ucrainei despre groapa comună descoperită după ce forțele de la Kiev au recucerit orașul din estul Ucrainei.

Autoritățile ucrainene au descoperit mai multe cadavre cu mâinile legate la spate și unul „cu o frânghie în jurul gâtului”, a declarat vineri Oleg Synegubov, șeful administrației regionale Harkov. „Din corpurile care au fost exhumate astăzi, 99% au prezentat semne de moarte violentă”, a spus el pe rețelele de socializare.

Russia is a terrorist country. I don't know why the world is slow to recognize it. We liberated Izium. Over 400 graves were found in the forest next to it. How many tortured Ukrainians are there is unknown. How many more of our people must die so that all finally figured it out? pic.twitter.com/0nqqaPPsLK