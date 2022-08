Epavele războiului, la Kiev EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

ACTUALIZARE 22.00 Explozii puternice au fost auzite miercuri după-amiaza în regiunea Hmelniţki din vestul Ucrainei, a anunţat guvernatorul regiunii, Serhii Hamalii.



Activişti din cadrul opoziţiei din Republica Belarus vecină au afirmat că atacul a fost întreprins de pe teritoriul belarus. Ei au înregistrat lansarea a patru rachete şi au spus că două bombe ruseşti au fost lansate dinspre Belarus. Aceste informaţii nu au putut fi verificate din alte surse, precizează dpa.



Rusia şi-a început parţial din Belarus invazia asupra Ucrainei, pe 24 februarie.



În dimineaţa zilei de miercuri, trei rachete de croazieră ruseşti Kalibr au fost interceptate deasupra regiunii Hmelniţki, au anunţat Forţele Aeriene ale Ucrainei, însă în acest caz rachetele au fost trase dinspre Marea Neagră.



Regiunea Jitomir din nordul Ucrainei a fost de asemenea bombardată.



În regiunea Dnepropetrovsk, un adolescent de 11 ani a fost ucis în urma unei lovituri cu rachetă, potrivit autorităţilor.



În decursul zilei, alarme aeriene au răsunat în mai multe zone ale Ucrainei.



La 24 august, poporul ucrainean celebrează cea mai importantă sărbătoare naţională - Ziua Independenţei Ucrainei. În această zi, în 1991, Rada Supremă a Republicii Sovietice Socialiste Ucrainene de atunci a adoptat Declaraţia de Independenţă a Ucrainei, ce a stat la baza formării actualului stat ucrainean.

ACTUALIZARE 21.00 Președintele american Joe Biden va discuta joi cu omologul său ucrainean, Volodomir Zelenski, pentru a-l pune la curent cu livrările de arme americane și pentru a-l felicita cu ocazia Zilei Independenței Ucrainei, a anunțat Casa Albă, potrivit CNN.



ACTUALIZARE 20.10 Președintele rus Vladimir Putin a dat miercuri instrucțiuni guvernului său să plătească 10.000 de ruble (aproximativ 613 dolari) familiilor cu copii din teritoriile ucrainene ocupate de Rusia, a anunțat Kremlinul, potrivit CNN.

Sumele de bani vor fi acordate familiilor cu copii cu vârste cuprinse între 6 și 18 ani care locuiesc în regiunile Zaporojie, Harkov și Herson, precum și în autoproclamata Republică Populară Donețk și în Republica Populară Luhansk, menționează Kremlinul, într-un comunicat. Sumele de bani urmează să fie plătite până pe 15 septembrie familiilor ai căror copii merg la școală în teritoriile ocupate de Rusia.

ACTUALIZARE 20.00 Sirenele antiaeriană au răsunat în toată Ucraina, anunță canalul Nexta. Mai multe bombardamente au avut loc pe parcursul zilei în diferite orașe.

ACTUALIZARE 19.30 Comunitatea internațională a fost solidară cu Ucraina încă din prima zi a invaziei. Lideri străini au transmis mesaje de felicitare de Ziua Independenței și și-au reafirmat angajamentul de a fi alături de poporul ucrainean atâta timp cât va fi necesar. "Vom reconstrui orașele voastre cărămidă cu cărămidă", a declarat șefa Comisiei Europene.

ACTUALIZARE 18.30 Ambasadorul Ucrainei la Vatican l-a criticat miercuri pe Papa Francisc pentru că acesta a spus că Daria Dughina, fiica scriitorului ultranaţionalist rus Aleksandr Dughin, asasinată sâmbătă la Moscova, este o victimă nevinovată a războiului, relatează Reuters.

ACTUALIZARE 18.00 Premierul britanic în exerciţiu, Boris Johnson, a sosit miercuri în Ucraina. Kievul celebrează Ziua Independenţei când se împlinesc exact 6 luni de la începerea invaziei ruse.

ACTUALIZARE 17.30 Doi angajați ai centralei nucleare de la Zaporojie, ocupată de forțele ruse, au fost reținuți pentru transmiterea de informații către autoritățile ucrainene, au anunțat miercuri Garda Națională a Rusiei și un oficial instalat de ruși la conducerea regiunii Zaporojie, potrivit Reuters.

Garda Națională a mai transmis că a reținut și o a treia persoană care a încălcat procedurile de acces în centrală, descriind-o drept „un complice al Forțelor Armate ale Ucrainei, care a transmis coordonatele mișcării coloanelor de echipamente rusești”.

Centrala nucleară de la Zaporojie, cea mai mare din Europa, a fost ocupată de trupele ruse în martie.



ACTUALIZARE 17.00 Publicația americană The Washington Post scrie că, pe data de 24 februarie, Rusia a cerut Ucrainei să se predea, iar ministrul ucrainean al Apărării, Oleksii Reznikov a răspuns că este gata să accepte capitularea din partea Rusiei, relatează The Kyiv Independent. Potrivit lui Oleksii Reznikov, acesta a primit un telefon de la omologul său belarus, Viktor Khrenin, la câteva ore după ce a început invazia pe scară largă a Rusiei. Reznikov a precizat că ministrul belarus i-a transmis un mesaj din partea ministrului rus al Apărării, Serghei Șoigu, care a cerut ca Ucraina să semneze un act de capitulare. „Sunt gata să accept capitularea din partea Rusiei”, a spus Reznikov, ca răspuns la solicitarea lui Șoigu.

ACTUALIZARE 16.00 Preşedintele Joe Biden a anunţat miercuri că Statele Unite vor acorda Ucrainei un nou pachet de ajutoare militare, în valoare de aproape trei miliarde de dolari, informează Reuters.

ACTUALIZARE 15.30 Iernile reci au ajutat Moscova să-i învingă pe Napoleon şi pe Hitler, iar preşedintele rus Vladimir Putin mizează acum că preţurile în creştere spectaculoasă la energie şi posibilele lipsuri în iarna aceasta vor convinge Europa să forţeze Ucraina să încheie un armistiţiu, în condiţiile impuse de Rusia, scrie miercuri Reuters într-o analiză.

ACTUALIZARE 15.20 Ucraina: Recolta de cereale în acest an ar putea scădea până la 52,5 - 55,4 milioane de tone de la nivelul record de 86 milioane de tone. Scad și exporturile

ACTUALIZARE 15.00 Secretarul britanic al Apărării, Ben Wallace, spune că Regatul Unit poate „înăspri” condițiile de acordare a vizelor pentru cetățenii ruși, dar nu este sigur dacă o interdicție totală este „varianta corectă”, relatează The Guardian. ”Cu siguranță cred că putem înăspri condițiile în care acordăm vizele. Nu sunt sigur dacă o interdicție totală este cea corectă. Cred că aceasta este o chestiune pe care trebuie să o examineze ministrul de interne. Dar nu-mi place (…) să privesc soțiile oligarhilor sau chiar soțiile unor înalți oficiali ruși care se distrează în Grecia sau în sudul Franței sau pe super iahturi din întreaga lume, în timp ce armata lor comite crime de război în Ucraina”, a declarat Ben Wallace la BBC Radio 4.

ACTUALIZARE 14.30 Evgheni Roizman, fost primar al orașului Ekaterinburg, al patrulea ca mărime din Rusia, a fost reținut, împotriva sa fiind deschis un dosar penal în care este anchetat pentru discreditarea armatei, relatează publicația rusă Kommersant. Cunoscut pentru criticile sale la adresa Kremlinului, Evgheni Roizman s-a declarat împotriva războiului purtat de Rusia în Ucraina.

Potrivit unor surse citate de agenția rusă de presă TASS, dosarul penal a fost deschis din cauza unui videoclip de pe canalul de YouTube al lui Roizman. Pedeapsa maximă pentru discreditarea armatei ruse este de până la cinci ani de închisoare.

ACTUALIZARE 13.30 Cuplul prezidențial Volodimir Zelenski și Olena Zeelnska au depus un buchet de flori la Memorialul Eroilor Ucrainei, de la Catedrala Sfântul Mihail, din Kiev cu ocazia Zilei Independenței statului.

On Ukraine's Independence Day, the Presidential couple @ZelenskyyUa @ZelenskaUA laid flowers at the Wall of Memory of the Fallen Defenders of at the Mykhailivskyi Cathedral in Kyiv. Today is the 3108th day of the war and the 182nd day of the large-scale russian invasion. pic.twitter.com/FnnHnrXtMb — Defense of Ukraine (@DefenceU) August 24, 2022

ACTUALIZARE 13.15 Unul dintre pionii impuși de Moscova în administrația orașului Mikhailivka, care se află în zona controlată de ruși a regiunii Zaporojie, din sud-estul Ucrainei, a fost ucis marți într-un atac cu mașină-bombă, a declarat un oficial. Ivan Sushko a fost grav rănit când o bombă plasată sub mașina lui a explodat.

ACTUALIZARE 13.00 Papa Francisc a cerut „măsuri concrete” pentru a pune capăt războiului din Ucraina și a evita riscul unui dezastru nuclear la centrala electrică din Zaporojie, relatează Reuters.

ACTUALIZARE 12.45 Ministrul britanic al apărării, Ben Wallace, a declarat astăzi în cadrul programului Today de la BBC Radio 4, că Rusia se află într-o poziție „foarte fragilă”.

Am vorbit cu șefii stucturilor de informații în această dimineață înainte de a veni, știți, avansul Rusiei poate fi măsurat în metri pe săptămână, nu în mile. Armata rusă se macină în zone restrănse ale țării în încercarea de a avansa – complet opus operațiunii speciale de trei zile pe care a prezentat-o ​​la începutul invaziei, în urmă cu șase luni. Sunt estimări că pierderilor armatei ruse – dacă combinați morți, răni, dezertări –se situaează la peste 80.000 din forțele lor armate. Adică 80.000 în șase luni, comparativ cu 15.000 de soldați pe care i-au pierdut într-un deceniu în Afganistan. Cred că suntem în situația în care Rusia se află într-o poziție foarte fragilă.

În ceea ce privește posibilitatea ca Ucraina să recupereze teritoriul său acaparat de Rusia, dl Wallace a spus: Cred că Ucraina ajunge în această poziție. În primul rând, Ucraina a avut deja componenta morală, așa cum o numim noi în apărare, și dacă te uiți la moralul forțelor ucrainene, este este cu câteva leghe înaintea moralului rusesc, iar trupele rusești slab pregătite etc.

ACTUALIZARE 12.30 Ministrul rus al Apărării: Campania militară în Ucraina a fost încetinită în mod deliberat pentru a reduce pierderile civile.

ACTUALIZARE 11.50 Conflictul din Ucraina apasă asupra întregului sistem umanitar şi ar putea avea efecte de durată legate de capacitatea organizaţiilor de a face faţă situaţiilor de urgenţă din întreaga lume, a avertizat marţi Crucea Roşie.

ACTUALIZARE 11.45 Trupa Gărzii Scoțiene aduce un omagiu Ucrainei printr-o interpretare a piesei câștigătoare a țării la Eurovision „Stefania”.

Today Ukraine marks 31 years since it gained independence.



To honour the anniversary and as a tribute to the Ukrainian people, the @ScotsGuardsBand performed the winning @Eurovision entry, 'Stefania', on Horse Guards Parade. @ArmyInLondon StandWithUkraine StandForFreedom pic.twitter.com/mUC5k07tC4 — Ministry of Defence (@DefenceHQ) August 24, 2022

ACTUALIZARE 11.30 Ucraina se va bate ”până la capăt” fără ”niciun fel de concesie sau compromis” cu Rusia, a declarat miercuri preşedintele Volodimir Zelenski într-un discurs emoţionant adresat naţiunii cu ocazia aniversării a 31 de ani de la declararea independenţei ţării, sărbătoare naţională care coincide anul acesta cu împlinirea a şase luni de la declanşarea invaziei ruse.

ACTUALIZARE 09.55 Norvegia și Marea Britanie își unesc forțele pentru a achiziționa micro-drona norvegiană Black Hornet pentru a o trimite în Ucraina. Pachetul - al cărui cost ajunge la aproximativ 8 milioane de lire sterline - include unități Black Hornet, piese de schimb, transport și instruire și va fi finanțat de fondul condus de britanici la care Norvegia a contribuit substanțial, potrivit unui comunicat emis de Ministerul Apărării norvegian miercuri.

ACTUALIZARE 09.45 Autoritățile ruse l-au reținut pe politicianul anti-Kremlin, Evgheni Roizman pentru că a vorbit împotriva campaniei militare a lui Putin în Ucraina, potrivit presei ruse. Roizman, fost primar al orașului Ekaterinburg, este anchetat pentru „discreditarea armatei ruse”, a informat agenția de media de stat rusă Tass, citând serviciile de securitate din Ekaterinburg.

A criminal case was opened against Yevgeny Roizman for the phrase "invasion of Ukraine". pic.twitter.com/SwgjN4IJBz — NEXTA (@nexta_tv) August 24, 2022

ACTUALIZARE 09.40 Germania va furniza Ucrainei ajutor militar în valoare de 500 de milioane de euro, cea mai mare parte fiind programată pentru livrare anul viitor, a declarat marți un purtător de cuvânt al guvernului. Echipamentul va include trei sisteme antiaeriene IRIS-T, „aproximativ o duzină de vehicule armate de recuperare , 20 de lansatoare de rachete, muniție de precizie și echipamente anti-dronă”, a declarat un purtător de cuvânt pentru Agenția France-Presse.

ACTUALIZARE 09.30 Serviciile de informații ale Ucrainei susțin că Rusia încearcă să bombardeze „gropile de cenușă” ale centralei nucleare Zaporojie pentru a „ridica nori de praf radioactiv”. Oficialii au spus într-o actualizare postată noaptea trecută, pe canalul oficial Telegram al agenției, că atacurile cu mortiere asupra suburbiilor din jurul Energodarului au vizat gropile de cenușă ale fabricii.

ACTUALIZARE 09.15 Ucraina nu este pregătită pentru negocieri cu Rusia privind încetarea focului, a spus Zelenski. „În punctul în care ne aflăm, nu suntem pregătiți pentru o încetare a focului. Am explicat că nu va exista Minsk-3, Minsk-5 sau Minsk-7. Nu vom juca aceste jocuri, ne-am pierdut o parte din teritoriile noastre în acest fel... este o capcană”, a spus el în timpul unei conferințe de presă după summit-ul Platforma Crimeea de la Kiev.

ACTUALIZARE 08.45 OÎn privința ofensiva Rusiei din Donbas, sunt progrese minime, iar forțele sale armate suferă de lipsă de muniție, vehicule și personal, potrivit informațiilor britanice.

ACTUALIZARE 08.30 Statele Unite vor anunţa, posibil chiar astăzi, un nou pachet de asistenţă de securitate pentru Ucraina, în valoare de circa trei miliarde de dolari, a afirmat un oficial american.

ACTUALIZARE 07.45 Ucraina se pregătește pentru posibile lovituri brutale, în ziua când se împlinesc 31 de ani de când țara s-a eliberat de sub dominația Uniunii Sovietice și șase luni de război cu Rusia.

This year on Independence Day, there will be no celebrations in Kyiv, only a heightened alert for Russian attacks on a symbolic date.



But for those abroad, there are still ways to honor Ukraine, its history, culture, and ongoing fight for freedom.https://t.co/ouhsf0bBCI — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) August 23, 2022

Zelenski a spus în timpul unui discurs național adresat poporului său marți seara: Mâine este o zi importantă pentru noi toți. Și de aceea această zi, din păcate, este importantă și pentru inamicul nostru. Trebuie să fim conștienți că mâine sunt posibile provocări oribile rusești și lovituri brutale.”

Autoritățile au interzis adunările la Kiev, deoarece oficialii occidentali și ucraineni avertizează că Rusia se pregătește să atace din nou capitala.

Astăzi nu va fi nicio paradă în Kiev, de Ziua Independenței Ucrainei. Pe principalul bulevard al oraşului sunt doar epavele maşinăriilor de luptă ruseşti, arse şi dezmembrate.

În contextul avertismentelor cu privire la intensificarea ostilităților rusești în Ziua Independenței Ucrainei, Volodimir Zelenski a avertizat că orice atac al Rusiei va fi întâmpinat cu un răspuns puternic.

Serviciile secrete ucrainene lucrează cu serviciile secrete străine, a adăugat președintee ucrainean într-o conferință de presă susținută marți, avertizând că Rusia „va primi un răspuns, un răspuns puternic” în cazul unor atacuri în Ziua Independenței.

Între timp, mulți civili încearcă să părăsească Kievul pe fondul temerilor de un atac rusesc, potrivit unui consilier al președintelui Ucrainei.

Într-un discurs înregistrat, Volodimir Zelenski a spus că Ucraina a renăscut în momentul invaziei din 24 februarie şi că vor recupera Crimeea şi teritoriile estice. Președintele a promis că va reda Crimeea Ucrainei, spunând că va deveni parte a UE, împreună cu restul țării.

”Vom recupera Crimeea pentru că este teritoriul nostru. În orice fel decidem. Vom decide singuri, fără a consulta niciun alt stat... Totul a început cu Crimeea și se va termina cu Crimeea.”

Volodimir Zelenski şi-a exprimat marți convingerea că drapelul ucrainean va flutura din nou în toate zonele din Ucraina ocupate în prezent de Rusia, inclusiv în peninsula Crimeea, anexată de Moscova din 2014, potrivit EFE.

Organismul de pază nucleară al ONU va vizita centrala nucleară Zaporizhzhia ocupată de ruși din Ucraina „în următoarele zile, dacă negocierile în curs vor reuși”, a transmis agenția marți într-un comunicat.

.@RafaelMGrossi: "The IAEA’s presence will help stabilise the nuclear safety and security situation at the site and reduce the risk of a severe nuclear accident in Europe. The mission is expected to take place within the next few days if ongoing negotiations succeed." — IAEA - International Atomic Energy Agency (@iaeaorg) August 23, 2022

Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) și-a reînnoit marți solicitarea de a evalua siguranța și securitatea la cea mai mare centrală nucleară din Europa din sud-estul Ucrainei, în zona căreia Rusia și Ucraina se acuză reciproc că executat bombardamente, stârnind astfel îngrijorări cu privire la o posibilă catastrofă nucleară.

Palatul Victoria, iluminat în culorile drapelului Ucrainei astăzi și mâine, când țara vecină sărbătorește Ziua Drapelului și Ziua Independenței.

Ambasada SUA de la Kiev emite o nouă alertă de securitate şi le cere cetăţenilor americani să părăsească Ucraina. Sunt temeri legate de posibilitatea tot mai mare a unor atacuri ruseşti în Ucraina zilele următoare, în jurul Zilei Independenţei, relatează Reuters.

