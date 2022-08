Război în Ucraina, ziua 168 | Zelenski: Războiul rusesc împotriva țării noastre și a întregii Europe libere a început cu Crimeea și trebuie să se încheie cu eliberarea ei

ACTUALIZARE 08.00 Peste 3.500 de persoane au părăsit deja regiunea Donețk în timpul evacuării obligatorii, relatează șeful administrației militare regionale Pavlo Kirilenko, citat de Nexta TV.

O bază aeriană rusă aflată în spatele liniei frontului din Crimeea a fost avariată de mai multe explozii puternice. Cel puțin o persoană a fost ucisă. Nu este clar dacă a fost vizată de o rachetă ucraineană cu rază lungă de acțiune.

Explozii puternice şi o coloană masivă de fum negru din direcţia bazei aeriene ruseşti de la Novofedorivka, partea de vest a peninsulei Crimeea, au fost surprinse marți după-amiază în imagini distribuite pe rețelele de socializare.

A video from Crimea shows the extent of damage at the airbase as a result of yesterday&39;s explosions. pic.twitter.com/rscx6tQWjk