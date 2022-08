Război în Ucraina, ziua 167 | Rusia a suspendat un acord care le permitea inspectorilor americani și ruși să viziteze reciproc site-urile de arme nucleare

ACTUALIZARE 10.24 Ucraina a anunţat, marţi, bombardamente intense ale Rusiei peste linia frontului, în timp ce ambele părţi s-au învinovăţit reciproc pentru atacul din weekend asupra centralei nucleare de la Zaporojie, care a declanşat îngrijorarea la nivel internaţional cu privire la un potenţial dezastru atomic. Lupte grele au fost raportate în oraşele din prima linie din apropierea oraşului Doneţk din est, unde oficialii ucraineni au declarat că trupele ruse lansează valuri de atacuri în timp ce încearcă să preia controlul asupra regiunii industrializate Donbas.

ACTUALIZARE 09.50 Ministerul turc al apărării a declarat că alte două nave care transportă cereale au plecat marți din portul ucrainean Chornomorsk, ca parte a acordului de deblocare a exporturilor maritime ucrainene. Leul oceanic, care a plecat spre Coreea de Sud, transportă 64.720 de tone de porumb, în timp ce Rahmi Yagcı transportă 5.300 de tone de floarea soarelui la Istanbul. Cele patru nave care au părăsit Ucraina mai devreme sunt ancorate lângă Istanbul și vor fi inspectate marți, se arată în comunicatul ministerului Apărării.

ACTUALIZARE 09.40 Atacul Rusiei împotriva orașului Bakhmut, din estul Ucrainei, a fost cea mai de succes operațiune din regiunea Donbas, în ultima lună, a declarat Ministerul Apărării din Regatul Unit în cea mai recentă actualizare a informațiilor de pe front. În ciuda acestui fapt, armata rusă a câștigat doar 10 km în acel timp, în timp ce în alte părți în Donbas a câștigat doar 3 km în 30 de zile – „aproape sigur semnificativ mai puțin decât era planificat”.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 9 August 2022



