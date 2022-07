Război în Ucraina, ziua 150 | Lituania ridică interdicția feroviară privind transportul de mărfuri către Kaliningrad. 3 cadavre au fost recuperate din ruinele unei școli din Kramatorsk

ACTUALIZARE 08.45 Forțele ruse trag în centrul Harkovului, transmite primarul orașului Ihor Terekhov. Cel puțin o persoană a fost rănită în urma atacului. Serviciul de Stat de Urgență se află la fața locului, potrivit The Kyiv Independent.

Lituania a ridicat interdicția privind transportul feroviar de mărfuri sancționate în și din teritoriul rusesc Kaliningrad, a anunțat vineri agenția de presă rusă RIA.

Statul baltic a împiedicat Rusia să trimită mărfuri sancționate pe calea ferată către Kaliningrad în iunie, declanșând o promisiune din partea Moscovei de represalii rapide.

RIA l-a citat pe Mantas Dubauskas, un purtător de cuvânt al companiei de căi ferate de stat, care a spus că a informat clienții că ar putea expedia din nou mărfuri. „Este posibil ca unele mărfuri să fie transportate astăzi”, a spus el, citat, la televiziunea lituaniană.

Salvatorii ucraineni au recuperat trei cadavre dintr-o școală din Kramatorsk, în estul țării. Școala a fost lovită de o rachetă rusească.

In Kramatorsk, the debris removal of the destroyed school was completed, and the bodies of three people were found.



In total, 250 tons of debris were cleared.



According to the Russian Defense Ministry&39;s version, there were "nationalists from the Black Hundred". pic.twitter.com/ptJu3yWjHS