Război în Ucraina, ziua 145 | Rusia se pregătește pentru următoarea etapă a ofensivei sale în zona Sloviansk. Peste 1.340 de civili au fost găsiți morți în regiunea Kiev după retragerea forțelor ruse

ACTUALIZARE 12.30 Șase persoane au fost ucise luni în urma bombardamentelor rusești lansate asupra orașului Toretsk, din regiunea Donețk, din estul Ucrainei, potrivit Serviciului de Stat de Urgență al Ucrainei. Salvatorii au preluat cinci cadavre din dărâmăturile unei case cu două etaje și o altă persoană a murit în spital, potrivit Reuters.

ACTUALIZARE 12.00 Miniștrii de Externe ai UE sunt așteptați să se întâlnească luni la Bruxelles pentru a discuta cu privire la noi sancțiuni împotriva Rusiei.

ACTUALIZARE 11.20 Ministrul rus al Apărării, Serghei Şoigu, a instruit armata să acorde prioritate distrugerii rachetelor cu rază lungă de acţiune şi a armelor de artilerie ale Ucrainei, potrivit unui comunicat al Ministerului Apărării, citat de Reuters.

ACTUALIZARE 11.00 Guvernatorul ucrainean din Lugansk, Serhai Haidai, a informat că o parte a regiunii rezistă încă ocupației ruse și „nu lasă inamicul să treacă”. El spune că bombardamentele continuă în mod constant și că „rușii încă pierd personal și echipamente în regiunea noastră”. El a relatat că grupurile de rezistență ucrainene sunt active în zonele ocupate din Lugansk și a precizat că „rezidenții locali din subteran ne ajută să păstrăm apărarea”.

ACTUALIZARE 10.30 Serviciile de informaţii britanice susţin că Rusia a folosit mercenari din grupul privat Wagner ca întăriri pentru forţele de pe linia frontului din Ucraina, transmite Reuters.

ACTUALIZARE 10.05 Jurnalista rusă Marina Ovsiannikova a anunţat că a fost eliberată la câteva ore după arestarea sa.

ACTUALIZARE 09.25 În această noapte, armata rusă a început „misiuni de luptă” la granița cu Regiunea Sumy. Din această cauză, locuitorii aud împușcături și explozii, a declarat guvernatorul regiunii ruse Kursk, Roman Starovoit.

