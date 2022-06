Război în Ucraina, ziua 126. Zeci de persoane sunt căutate în continuare sub ruinele centrului comercial din Kremenciuk

Forțele ucrainene încercă să apere linia frontului în estul orașului Lisiciansk, astfel încât să câștige timp pentru sosirea armelor vestice și pentru a pregăti fortificarea zonei, a spus guvernatorul provinciei Lugansk.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, l-a acuzat marți pe liderul rus Vladimir Putin că a devenit „un terorist” care conduce un „stat terorist” și a cerut expulzarea Rusiei din Organizația Națiunilor Unite. Într-un discurs online adresat consiliului de securitate, Zelenski a cerut ONU să înființeze un tribunal internațional care să investigheze „acțiunile ocupanților ruși pe pământul ucrainean” și să tragă Rusia la răspundere.

Volodimir Zelenski a publicat momentul în care o rachetă rusă a lovit centrul comercial Amstor din Kremenciuk.

Volodymyr Zelenskyi published the moment when a Russian missile hit the Amstor shopping center in Kremenchuk pic.twitter.com/tnutiY7QpE