Război în Ucraina, ziua 123 | Explozii într-un district din Kiev. Aleksander Lukașenko: acțiunea Lituaniei de a bloca orașul Kaliningrad este de fapt o declarație de război

Distrugeri război, Ucraina

ACTUALIZARE 07.50 Liderii G7 vor conveni asupra interzicerii importurilor de aur rusesc, potrivit Reuters. Exporturile de aur sunt cea mai mare sursă de profit a Rusiei după exporturile de energie.

ACTUALIZARE 07.40 Comandouri din diferite țări NATO continuă să opereze în Ucraina, inclusiv cele din Marea Britanie, Lituania, Canada și Franța. La Kiev, rămân și agenți speciali ai CIA. Toți lucrează pentru a lupta împotriva ocupanților, scrie New York Times.

ACTUALIZARE 07.25 Mai multe explozii au avut loc duminică dimineața în districtul Shevchenkivskiy din Kiev, a declarat primarul orașului, Vitali Klitschko, într-un mesaj transmis pe Telegram. „Echipaje de ambulanță și salvatori au fost trimiși la fața locului. Informații mai detaliate - mai târziu”, a spus Klitschko.

ACTUALIZARE 07. 10 YouTube a blocat aproape 500 de canale pro-ruse cu o audiență de peste 15 milioane de oameni la solicitarea Serviciului de Securitate al Ucrainei, transmite Nexta Tv.

Kievul afost atacat cu 4 rachete de croazieră. Cel puțin una a lovit etajele inferioare ale unei clădiri rezidențiale din districtul Shevchenkivskyi al capitalei din Ucraina.

Forțele ruse încearcă să izoleze orașul Lisiceansk, din estul Ucrainei, după ce a distrus Severodonețk. Lisiceansk urmează să devină următorul obiectiv principal al luptei, deoarece Moscova a lansat bombardamente masive de artilerie și lovituri aeriene în zonă. Ucraina și-a numit retragerea din Severodonețk o „retragere tactică” pentru a lupta în zone mai înalte din Lisiceansk, pe malul opus al râului Siverskyi Doneț.

Rusia va furniza Belarusului sisteme de rachete Iskander-M, capabile să transporte încărcături nucleare, a afirmat sâmbătă preşedintele Vladimir Putin într-o întâlnire cu omologul său Aleksandr Lukaşenko, retransmisă de televiziunea rusă, informează Reuters şi AFP.

În lunile următoare, vom transfera Belarusului sisteme de rachete tactice Iskander-M, care pot utiliza rachete balistice sau de croazieră, în versiunile lor convenţională şi nucleară’, a spus Putin în debutul întrevederii desfăşurate la Sankt Petersburg.

Aleksander Lukașenko i-a spus lui Putin că acțiunea Lituaniei de a bloca orașul Kaliningrad este de fapt o declarație de război.

Gitanas Nausėda, președintele Lituaniei, a transmis că țara sa nu va face nicio concesie Rusiei în legătură cu interdicția privind tranzitul mărfurilor vizate de sancțiuni pe teritoriul său, către și dinspre regiunea rusă Kaliningrad.

Preşedintele american Joe Biden a sosit în Germania sâmbătă seara pentru a participa la un summit G7, unde urmează să discute cu aliaţii săi cu privire la un un front unit în faţa Rusiei şi la situaţia economiei globale, relatează AFP.

