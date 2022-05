Ucraina război update EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

ACTUALIZARE 23.41 Un înalt oficial american al Apărării a indicat pentru jurnaliști că 89 din cele 90 de piese de artilerie pe care SUA au fost de acord să le dea Ucrainei au fost deja transferate și se află în posesia forțelor armate ale Kievului.

ACTUALIZARE 22.30 Premierul italian Mario Draghi şi preşedintele american Joe Biden şi-au exprimat marți unitatea împotriva Rusiei şi în sprijinul Ucrainei, în timpul unei întrevederi care a avut loc la Casa Albă.

ACTUALIZARE 21.50 Primul preşedinte al Ucrainei independente, Leonid Kravciuk, a murit, marţi, la vârsta de 88 de ani.

"O mare pierdere pentru întreaga Ucraină. Astăzi, Leonid Kravciuk a murit - primul preşedinte al Ucrainei, primul preşedinte al Radei (parlamentul ucrainean - n.r.) şi omul care este la originea statului ucrainean modern", a anunţat primarul Kievului, Vitali Kliciko, pe Telegram.

Leonid Kravciuk a fost preşedinte din 5 septembrie 1991 până la demisia sa, la 19 iulie 1994.

ACTUALIZARE 21.20 Ucraina a anunțat că a recucerit sate la nord și nord-est de Harkov, relatează Reuters.

ACTUALIZARE 20.45 Belarus va desfăşura trupe de operaţiuni speciale în 3 zone din apropierea graniţei sale de sud cu Ucraina. Anunțul a fost făcut în contextul în care preşedintele Aleksandr Lukaşenko a evidenţiat rolul rachetelor de producţie rusească în consolidarea apărării ţării, relatează agenția Reuters.

ACTUALIZARE 20.30 NEXTA a publicat imagini cu centrul istoric al Mariupolului, transformat de ruși într-o ruină.

This is what the occupiers have turned the historic center of #Mariupol into. pic.twitter.com/otl8Dsj0qZ — NEXTA (@nexta_tv) May 10, 2022





ACTUALIZARE 20.15 UE a finalizat un plan pentru a facilita exporturile, pe rutele terestre, pentru stocurile de produse alimentare ale Ucrainei, în condiţiile în care invazia rusească a blocat accesul la porturile ucrainene la Marea Neagră, transmite Bloomberg.

ACTUALIZARE 20.00 Activista care l-a stropit cu sirop roșu ieri pe ambasadorul rus la Varșovia a fost amenințată cu moartea, pe rețelele de socializare. Ambasadorul rus Serghei Andreev a susținut că masacrul de la Bucea este „o înscenare”, transmite NEXTA.

Președintele chinez Xi Jinping „a fost de acord cu încetarea urgentă a încetării focului” în Ucraina, într-o discuție cu omologul său francez, Emmanuel Macron, arată un comunicat al Palatului Élysée, citat de The Kyiv Independent.

„Cei doi șefi de stat au reiterat angajamentul lor de a respecta integritatea teritorială și suveranitatea Ucrainei și au agreat asupra urgenței de a ajunge la un acord de încetare a focului”.

The #Russian ambassador, doused in syrup yesterday in Warsaw, immediately after the incident called the massacre in #Bucha a "staged". pic.twitter.com/3j17OFptnc — NEXTA (@nexta_tv) May 10, 2022

ACTUALIZARE 19.20 România susţine declaraţia Uniunii Europene şi se alătură SUA şi altor parteneri internaţionali în demersul de atribuire a atacului cibernetic împotriva reţelei de comunicaţii prin satelit KA-SAT/VIASAT care a avut loc începând cu 24 februarie în contextul agresiunii Federaţiei Ruse împotriva Ucrainei, informează MAE.

ACTUALIZARE 19.00 Cehia a fost aleasă marţi de Adunarea Generală a ONU să ocupe în Consiliul pentru Drepturile Omului locul Rusiei, devenită observator.

ACTUALIZARE 18.55 Șefa serviciilor americane de informații: Putin nu intenționează să se oprească la Donbas, ci vrea să extindă conflictul în Transnistria. Preşedintele rus "mizează probabil pe o slăbire a determinării SUA şi a Uniunii Europene în momentul în care penuria alimentară şi creşterea preţurilor la energie se vor agrava", a atras Avril Haines atenţia.

ACTUALIZARE 18.15 Organizația Mondială a Sănătății: Cel puțin 3.000 de persoane au murit de la începutul războiului în Ucraina pentru că nu au avut acces la tratamente.

ACTUALIZARE 17.40 Germania este în procesul de a-şi reduce dependenţa faţă de energia rusească "la zero pentru totdeauna", a declarat astăzi, la Kiev, ministrul german de Externe, Annalena Baerbock.

ACTUALIZARE 16.40 Mărturia unui fost mercenar Wagner despre slaba pregătire a trupelor ruse.

ACTUALIZARE 16.30 Peste opt milioane de persoane au fost strămutate în interiorul Ucrainei, până la data de 3 mai, a anunţat marţi Organizaţia Internaţională pentru Migraţie. În total, OIM estimează că 13,686 milioane de persoane au fost forţate să fugă din locuinţele lor, în cele peste două luni de la invadarea ţării de către Rusia.

ACTUALIZARE 16.20 Uniunea Europeană a acuzat marţi autorităţile ruse că au comis un atac cibernetic asupra unei reţele de sateliţi, cu o oră înainte de invadarea Ucrainei, pentru a pregăti terenul pentru asalt, relatează AFP.

ACTUALIZARE 16.00 Motivul pentru care rușii folosesc rachete hipersonice în războiul din Ucraina.

ACTUALIZARE 14.55 Rutube, analogul rusesc al YouTube, a fost atacat de hackeri și afectat probabil în mod iremediabil, potrivit Nexta TV.

În dimineața zilei de 9 mai, hackerii au atacat site-ul Rutube, care găzduiește videoclipuri. Multe entități media pro-guvernamentale și de stat ruse și-au postat materialele video pe Rutube după începerea invadării Ucrainei.

The Russian analogue of YouTube, Rutube was broke by the hackers possibly forever



On the morning of May 9, hackers attacked the Russian video hosting Rutube, where many Russian pro-government and state channels "moved" after the start of the invasion of Ukraine. pic.twitter.com/nb4N7apdQj — NEXTA (@nexta_tv) May 10, 2022

ACTUALIZARE 14.50 Rusia nu va participa la sesiunea extraordinară a Consiliului ONU pentru Drepturile Omului consacrată "deteriorării situaţiei drepturilor omului în Ucraina", a anunţat marţi purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe de la Moscova, Maria Zaharova,

ACTUALIZARE 14.35 Numărul civililor uciși în Ucraina de la începutul războiului este „cu câteva mii mai mare” decât arată cifrele oficiale, a declarat șeful misiunii ONU de monitorizare a drepturilor omului în țara invadată de armata rusă, potrivit The Guardian.

Șefa misiunii ONU de monitorizare a drepturilor omului din Ucraina, Matilda Bogner, spune că a primit rapoarte despre viol, nuditate forțată și amenințări cu violență sexuală, după ce a vizitat 14 orașe din regiunile Kiev și Cernihiv.

ACTUALIZARE 13.44 Parlamentul Lituaniei a recunoscut în unanimitate Rusia ca stat terorist, transmite Nexta TV. Decizia a fost luată în legătură cu numeroasele crime de război comise de invadatorii ruși în Ucraina. Atrocitățile ocupanților au toate semnele distinctive ale genocidului organizat.

ACTUALIZARE 13.30 Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a verificat 200 de atacuri asupra unităților medicale din Ucraina de la începutul războiului. Directorul general Tedros Adhanom Ghebreyesus a discutat despre situația sănătății din țară cu oficiali ucraineni și a transmis că OMS va continua să sprijine sistemul de sănătate al Ucrainei. „Mesajul meu către toți oamenii din Ucraina este că OMS vă este alături”, a spus el.

ACTUALIZARE 12.45 Ucraina și UE au discutat despre prevenirea unei „crize alimentare globale” cu măsuri imediate de deblocare a porturilor Ucrainei pentru exportul de cereale după blocarea Rusiei a porturilor de la Marea Neagră

ACTUALIZARE 12.30 Şefa diplomaţiei germane, Annalena Baerbock, a sosit marţi în Ucraina, acesta fiind cel mai important oficial german care vizitează această ţară de la declanşarea invaziei ruse pe 24 februarie, informează Reuters

CITEȘTE ȘI: „Mi-aș dori ca proprietarii să se întâlnească cu noi înainte să ne respingă”. Refugiații romi din Ucraina se confruntă în Polonia cu uși închise

ACTUALIZARE 12.00 Rusia nu planifică să-şi închidă "proactiv" ambasadele din Europa ca răspuns la măsurile neprietenoase ale Occidentului şi extinderea sancţiunilor împotriva Moscovei, a indicat ministrul adjunct de externe rus.

ACTUALIZARE 11.30 Forțele ruse au zădărnicit mai multe încercări ale trupelor ucrainene în ultimele două zile de a recuceri insula Șerpilor din Marea Neagră, a susținut Ministerul rus al Apărării într-o actualizare citată de BBC.

ACTUALIZARE 11.00 26.000 de soldați ruși au fost uciși de când a început invadarea Ucrainei, în 24 februarie, a informat în raportul său zilnic Statul Major al Forțelor Armate de la Kiev.

ACTUALIZARE 10.41 Ieri, la un concert de 9 mai, la Moscova, difuzat pe Channel One, au fost prezentate poze cu celebrii tâlhari americani Bonnie și Clyde, prezentați drept veterani de război.

Yesterday at a May 9th concert in Moscow, broadcast on Channel One, pictures of famous American robbers Bonnie and Clyde were shown, passing them off as war veterans. pic.twitter.com/ZSey4ztE1e mdash; NEXTA (nexta_tv) May 10, 2022

ACTUALIZARE 10.30 Un număr de 44 de civili morți au fost găsiți în dărâmăturile unei case distruse din Izium, potrivit șefului administrației regionale de stat din Harkov, citat de Nexta TV.

Clădirea de 5 etaje a fost distrusă de ruși în prima decadă a lunii martie.

The city of Izyum in the Kharkiv region was seriously affected by the war. pic.twitter.com/f77Z1szr4M mdash; NEXTA (nexta_tv) May 9, 2022

„Aceasta este o altă crimă de război oribilă a ocupanților ruși împotriva populației civile!” a declarat Oleh Synehubov, șeful administrației regionale, într-un mesaj pe rețelele de socializare.

ACTUALIZARE 10.23 Cel puțin 100 de civili au rămas în combinatul siderurgic Azovstal, aflat sub puternicul asalt al rușilor, a declarat un consilier al primarului orașului. „Pe lângă militari, cel puțin 100 de civili au rămas în adăposturi. Cu toate acestea, acest lucru nu reduce densitatea atacurilor din partea ocupanților”, a scris consilierul primarului Petro Andryushchenko pe aplicația de mesagerie Telegram.

Mai sunt aproximativ 600 de soldați ucraineni răniți la Azovstal, a declarat căpitanul Svyatoslav Palamar la BBC.

CITEȘTE ȘI: Reporteri ucraineni premiați de comitetul Pulitzer pentru ”curajul, rezistența și angajamentul de a raporta veridic”

ACTUALIZARE 08.30 Șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a salutat „progresul” realizat în discuțiile cu premierul ungar Viktor Orbán legate de cel de-al șaselea pachet de sancțiuni UE propus, care ar include interzicerea importurilor de petrol rusesc în UE. „Am făcut progrese, dar sunt necesare eforturi suplimentare”, a spus von der Leyen.

ACTUALIZARE 08.15 Preşedintele francez Emmanuel Macron a avertizat luni că o eventuală aderare a Ucrainei la Uniunea Europeană ar putea dura „decenii”

ACTUALIZARE 08.05 Luptele intense continuă în estul Ucrainei și în zona portului vital al Ucrainei la Marea Neagră, Odesa, din sudul țării, care a fost din nou bombardat.

Un centru comercial și două hoteluri au fost lovite luni de atacurile militare rusești în orașul-port Odesa, din sud, potrivit CNN.

Autoritățile spun că o persoană a murit și alte cinci au fost transportate la spital după atacul asupra centrului comercial, transmite BBC.

This is what the shopping center in Odesa looks like now after a missile attack.StopRussianAggression StopPutinNOW pic.twitter.com/b004gMj1hB mdash; WithUkraine 24/7 (With__Ukraine) May 10, 2022

La Odesa, rachetele rusești au lovit zone turistice și au distrus cinci clădiri, potrivit autorităților locale citate de the Guardian.

The Russians fired 7 Soviet-style missiles on Odesa; some of them hit the warehouse and the shopping centre buildings. pic.twitter.com/BSVDkCcv44 mdash; UkraineWorld (ukraine_world) May 10, 2022

Președintele Consiliului European, Charles Michel, care a efectuat luni o vizită surpriză în orașul-port ucrainean Odesa, a fost nevoit să întrerupă o întâlnire cu premierul ucrainean, Denys Shmyhal, și să se adăpostească atunci când rachetele au lovit orașul din sudul Ucrainei. Michel a deplâns că „silozurile pline” cu alimente pentru export au fost blocate în portul de la Marea Neagră.

O rachetă rusă a distrus hotelul din Odesa frecventat de elita Rusiei.

Armata rusă îşi continuă marţi ofensiva în sud-estul Ucrainei, concentrându-şi eforturile în regiunea prorusă Donbas (compusă din autoproclamatele republici rebele Doneţk şi Lugansk).

"inamicul desfăşoară operaţiuni ofensive în estul Ucrainei cu scopul de a stabili un control total asupra teritoriilor regiunilor Doneţk şi Lugansk şi a menţine coridorul terestru între aceste zone şi peninsula Crimeea, temporar ocupată".

Armata ucraineană a reiterat temerea privind "acte de sabotaj care ar putea fi comise la instalaţii ale industriei chimice din ţară şi care să fie puse apoi pe seama unităţilor forţelor ucrainene".



Pe de altă parte, "unele unităţi ale forţelor armate belaruse protejează frontiera dintre Belarus şi Ucraina în dreptul regiunilor Brest şi Gomel".



În regiunea Sumî, în nord-estul Ucrainei şi în apropiere de frontiera de nord a Donbasului, bombardamentele continuă. "Ruşii au tras cu lansatoare de rachete MLRS împotriva aşezărilor din apropierea liniei frontului Velikaia Pisarevka, Belopolie, Krasnopolie şi Iunakovka", indică buletinul citat.

La Izium, în apropiere de frontiera cu Donbas, ruşii îşi refac stocurile de muniţie, carburant şi îşi reconstituie logistica în vederea unor noi operaţiuni în direcţiile Lugansk şi Doneţk.



Pe de altă parte, "navele inamice (staţionate în Marea Neagră) continuă să efectueze misiuni de izolare a zonelor de luptă, efectuează operaţiuni de recunoaştere, lansează atacuri cu rachete împotriva unor importante infrastructuri civile şi militare din Ucraina, sprijină unităţile de coastă şi blochează transportul maritim civil".



Luni, în regiunile Doneţk şi Lugansk, ucrainenii au respins 15 atacuri inamice, distrugând un sistem de rachete antiaerian, nouă tancuri, trei sisteme de artilerie, 25 de vehicule blindate de luptă, trei echipamente speciale de geniu şi trei camioane inamice, potrivit armatei Kievului.

Contraofensiva ucraineană în apropierea orașului Harkov face „progrese semnificative”.

ACTUALIZARE 08.00 "A vorbi despre o acţiune defensivă este o absurditate flagrantă, a vorbi despre altceva decât despre un război premeditat" este "un afront adus adevărului istoric", a declarat purtătorul de cuvânt al diplomaţiei americane, Ned Price, după discursul preşedintelui rus ocazionat de data de 9 mai, când Rusia a marcat victoria asupra Germaniei naziste în 1945.

"Este o insultă adusă celor care şi-au pierdut viaţa şi celor care au fost victime ale acestei opresiuni absurde", a subliniat Ned Price.

ACTUALIZARE 07.50 Consiliul de Securitate al ONU ar urma să organizeze joi o nouă reuniune publică cu privire la războiul Rusiei împotriva Ucrainei, în lumina "deteriorării continue a situaţiei umanitare", au indicat luni surse diplomatice.

ACTUALIZARE 07.40 Grecia şi-a redeschis luni ambasada la Kiev, "într-un gest extrem de simbolic" pentru a-i sprijini pe "ucrainenii şi comunitatea greacă" trăind în această ţară, a anunţat ministrul grec de externe Nikos Dendias.

ACTUALIZARE 07.30 Ucraineni au fost "trimişi împotriva voinţei lor în Rusia", a declarat luni purtătorul de cuvânt al Pentagonului, John Kirby, confirmând informaţii ale autorităţilor ucrainene

ACTUALIZARE 07.00 Forțele ruse, însoțite de tancuri și artilerie, desfășurau „operațiuni de asalt” asupra combinatului metalurgic Azovstal din Mariupol, unde ultimii apărători ai orașului din sud au rămas închiși, a declarat Ministerul Apărării al Ucrainei.

Petro Andriuşcenko, un consilier al primarului Mariupolului, a declarat că forţele ruse au început „să ia cu asalt” uzina Azovstal după ce un convoi ONU a părăsit regiunea Doneţk.

ACTUALIZARE 06.45 Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a cerut comunității internaționale să ia măsuri imediate pentru a pune capăt blocadei ruse asupra porturilor țării sale, pentru a permite transporturile de grâu și pentru a preveni o criză alimentară globală.

”Principalul port al Ucrainei la Marea Neagră, Odesa, pentru exportul de produse agricole, a fost lovit luni de rachete. Pentru prima dată în decenii, activitatea obișnuită a flotei comerciale a fost perturbată, operațiunile în portul din Odesa sunt blocate . Probabil că acest lucru nu s-a întâmplat niciodată în Odesa după al Doilea Război Mondial. Activitățile maritime în port sunt blocate de Rusia, iar acest lucru afectează nu numai Ucraina.”, a spus Volodimir Zelenski.

”Fără exporturile noastre agricole, zeci de țări din diferite părți ale lumii sunt deja în pragul penuriei de alimente. Și în timp, situația poate deveni de-a dreptul teribilă.”

ACTUALIZARE 06.40 Casa Albă îl acuză pe Vladimir Putin de faptul că a falsificat istoria în discursul de Ziua Victoriei

Casa Albă a respins ideile din discursul lui Vladimir Putin susținut de „Ziua Victoriei” calificându-l drept drept „istorie revizionistă” și a precizat că sugestia președintelui rus că agresiunea occidentală a dus la războiul din Ucraina este „în mod evident absurdă”.

Secretarul de presă al Casei Albe, Jen Psaki, a spus că discursul lui Putin a fost „o istorie revizionistă care a luat forma dezinformarii”.

Psaki a spus că 9 mai ar trebui să fie „despre sărbătorirea păcii și unității în Europa și a înfrângerii naziștilor în al Doilea Război Mondial”, dar, în schimb, „Putin distorsionează istoria” pentru a-și justifica războiul neprovocat și nejustificat.

Preşedintele Statelor Unite, Joe Biden, a semnat luni în faţa jurnaliştilor o lege care permite accelerarea expedierii de echipamente militare în Ucraina, reactivând un dispozitiv care datează din Al Doilea Război Mondial.

"Ucrainenii luptă pentru viaţa lor în fiecare zi", a declarat Joe Biden în Biroul Oval, adăugând: "Această luptă costă mult, dar a ceda în faţa agresiunii ar fi şi mai costisitor".

