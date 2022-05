Război în Ucraina | Rușii au cucerit orașul Svitlodarsk, din Donbas, iar părți din Lîman se află sub controlul invadatorilor

ACTUALIZARE 07.50 Forțele ruse încearcă în prezent să captureze cele două provincii ale Donbasului, Donețk și Lugansk, și să încercuiască forțele ucrainene pe frontul principal de est.

Volodimir Zelenski a spus că Moscova încearcă să distrugă regiunea industrială Donbas.

Președintele ucrainean a spus în discursul său de seară de marți că „situația din Donbas este extrem de dificilă. Toată puterea rămasă a armatei ruse este acum concentrată în această regiune”.

„Inamicul și-a concentrat eforturile într-o ofensivă pentru a încercui orașele Lysychansk și Sievierodonețk”, a declarat Serhii Gaidai, guvernatorul provinciei Lugansk, unde cele două orașe sunt printre ultimele teritorii deținute de Ucraina.

ACTUALIZARE 07.10 Armata ucraineană a făcut publice pentru prima dată imagini ale forțele speciale care folosesc drone mici, fabricate în străinătate, pentru a lovi pozițiile rusești. Așa-numitele drone portabile kamikaze poartă focoase și se detonează la impact.

SUA au trimis 100 de drone Switchblade armatei ucrainene în aprilie. Cel mai mic model poate atinge o țintă la o distanță de până la 6 mile (aproximativ 10 kilometri), potrivit companiei care produce dronele.

ACTUALIZARE 06.45 Forțele ruse au capturat orașul contestat Svitlodarsk din regiunea estică Donbas, potrivit unui șef militar regional ucrainean. Pavlo Kirilenco, șeful administrației militare regionale Donețk, a declarat marți că forțele ruse au ocupat orașul Svitlodarsk din regiunea estică Donbas și că forțele ucrainene s-au retras.

