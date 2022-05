Război în Ucraina |Lupte grele” au loc în direcția orașului Liman. Infrastructura feroviară din Dnipropetrovsk, grav avariată. Olena Zelenska lansează un program național de sprijin psihologic

ACTUALIZARE 07.50 Noi imagini din satelit arată că Rusia a furat cereale ucrainene. Imaginile publicate de Maxar Technologies par să vină în sprijinul afirmațiilor lui Zelenski conform cărora alimente au fost furate treptat din țară, transmite CNN. În fotografiile realizate între 19 și 21 mai, se pot vedea două nave sub pavilion rusești pe care sunt încărcate cereale din silozurile unde sunt andocate.

Russia39;s theft of Ukrainian grain appears to be ramping up as it continues its war on the country, according to new satellite photos of the Crimean port of Sevastopol https://t.co/rTrTZg5f3l