Război în Ucraina. Luptători evacuați din oțelăria din Mariupol. Forțele ruse de la Harkov, împinse până la granița cu Rusia

ACTUALIZARE 07.30 Oficialii ucraineni au susținut că trupele ucrainene din nord-estul țării au împins forțele ruse din orașul Harkov și au avansat până la granița cu Rusia. Batalionul 227 militar ucrainean al brigăzii 127 de apărare teritorială a ajuns la granița cu Rusia, în regiunea Harkov.

Beyond words. Today Ukrainian military 227th battalion of the 127th territorial defense brigade reached the border with Russia in the Kharkiv region. Glory to Ukraine! pic.twitter.com/wFEFS89GhV