Război în Ucraina | Bătălii aprige în jurul orașului Severodonețk. Nodul feroviar din Lîman, ținta atacurilor rusești

ACTUALIZARE 06.48 Kremlinul a cheltuit de trei ori mai mulți bani pentru propagandă de la începutul războiului decât a făcut-o anul trecut, relatează The Moscow Times.

ACTUALIZARE 06.45 În Crimeea, limba engleză va fi eliminată din programa școlară, relatează TASS. „De ce să înveți pe cineva engleza dacă nu va merge niciodată la Londra?”, a spus Vladimir Konstantinov, purtătorul de cuvânt al Consiliului de Stat. Acesta a adăugat că este periculos „să urmezi prostește o civilizație străină”.

ACTUALIZARE 06.38 Rusia continuă să piardă piața europeană a gazelor. Germania a convenit cu SUA asupra achiziției de gaz natural lichefiat, a transmis compania americană Sempra Energy, care a precizat că va vinde aproximativ 2,25 milioane de tone de gaz pe an.

ACTUALIZARE 06.33 În lume, sunt depozitate provizii de grâu care ajung pentru 10 săptămâni de consum. „În prezent, în întreaga lume, avem un stoc de grâu doar pentru 10 săptămâni de consum global. Situația e mai sunt mai proastă decât cea experimentată în 2007 și 2008”, a declarat Sara Menker, CEO al companiei de analiză agricolă Gro Intelligence, citată de Nexta tv.

ACTUALIZARE 06.30 Soldații din Nikolaev au făcut publice imagini cu modul în care și-au amenajat spațiul din tranșee.

Look at how the soldiers from Mykolaiv have equipped their living space at one of the AFU positions.



They have a kitchen, a dining room and places to rest. pic.twitter.com/ce1Ceazq0T