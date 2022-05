Război în Ucraina. Forțele ruse au atacat Severodonețk din mai multe direcții. Zelenski: între 50 și 100 de ucraineni mor zilnic pe frontul de est

ACTUALIZARE 09.30 În primele trei luni de la invadarea Ucrainei,Rusia a suferit probabil un număr de morți similar cu cel experimentat de Uniunea Sovietică în timpul războiului de nouă ani din Afganistan, transmite Ministerul Apărării din Marea Britanie.

Numărul victimelor continuă să crească în ofensiva din Donbas, potrivit raportului publicat de Ministerul Apărării din Marea Britanie.

”Publicul rus s-a dovedit, în trecut, sensibil la informațiile despre victimele suferite în timpul războaielor. Pe măsură ce numărul militarilor ruși morți în Ucraina continuă să crească, nemulțumirea publicului față de război și dorința de a o exprima vor crește.”

ACTUALIZARE 09.20 Noua Zeelandă va trimite 30 de militari în Marea Britanie pentru a antrena pe 230 de soldați ucraineni astfel încât să poată utiliza tunuri-obuziere.

ACTUALIZARE 09.00 YouTube a eliminat peste 70.000 de videoclipuri și 9.000 de canale legate de războiul din Ucraina pentru încălcarea regulilor de conținut, inclusiv videoclipurile care se refereau la invazie drept „misiune de eliberare”.

Platforma este extrem de populară în Rusia, unde, spre deosebire de unii dintre colegii săi din SUA, nu a fost închisă, în ciuda faptului că găzduiește conținut postat de personalități ale opoziției precum Alexei Navalny.

YouTube a reușit să funcționeze și în Rusia, în ciuda măsurilor represive împotriva conținutului pro-Kremlin care a încălcat regulile, inclusiv politica privind evenimentele violente majore, care interzice negarea sau banalizarea invaziei.

ACTUALIZARE 08.00 Tehnicieni care au pregătit așa-numitele ”bombe-butoi” folosite de armata siriană pentru devasta mare parte din țară, au fost trimiși în Rusia pentru a pregăti o campanie similară în războiul din Ucraina, cred oficialii europeni, citatți de The Guardian. Ofițerii de informații spun că peste 50 de specialiști se află în Rusia de câteva săptămâni, lucrând alături de oficiali din armata președintelui Vladimir Putin.

O bombă- butoi este o bombă improvizată nedirijată. Acestea sunt de obicei fabricate dintr-un recipient metalic mare, în formă de butoi, care este umplut cu explozibili puternici, eventual schije, ulei sau substanțe chimice, și apoi este aruncat dintr-un elicopter sau dintr-un avion.

ACTUALIZARE 07.45 Invadarea Ucrainei de către Rusia a crescut pentru prima dată numărul persoanelor dezrădăcinate în întreaga lume la peste 100 de milioane, a avertizat luni ONU

ACTUALIZARE 07.10 Un atac rusesc asupra Malyn, un oraș din regiunea Zhytomyr, a ucis cel puțin o persoană, potrivit guvernatorului regiunii.

ACTUALIZARE 07.07 După ce Manchester City a câștigat titlul de Premier League, jucătorul ucrainean Oleksandr Zinchenko a înfășurat drapelul ucrainean în jurul trofeului.

ACTUALIZARE 07.05 Peste 1.000 de apartamente și 11 instituții de învățământ au fost avariate în urma unui atac cu rachetă asupra orașului Lozova, în regiunea Harkov, a declarat primarul Serhii Zelenski.

ACTUALIZARE 07.00 Primarul din Enerhodar, instalat de Moscova, a fost rănit într-o explozie. Agenția de presă rusă RIA Novosti a raportat că Andrey Shevchik a fost la terapie intensivă. Enerhodar este un oraș din sudul Ucrainei și locația celei mai mari centrale nucleare din Europa.

ACTUALIZARE 06.45 Rusia intenţionează să pună în funcţiune aproximativ 50 de noi rachete balistice intercontinentale Sarmat până la finalul acestei toamne, a declarat directorul general al agentiei spaţiale Roscosmos, Dmitri Rogozin, relatează dpa.



ACTUALIZARE 06.35 Forțele ruse au atacat Severodonețk, în estul Ucrainei, din mai multe direcții peste noapte, dar au fost respinse spre pozițiile lor anterioare, a anunțat duminică biroul președintelui Zelenski.

Șapte case din Severodonețk și cel puțin 27 de case din orașele și satele din jur au fost avariate.

Forțele ruse au distrus podul Pavlograd dintre Severodonețk și Lysychansk din regiunea Lugansk, spune șeful ucrainean al administrației militare regionale.

Rusia a atacat forțele ucrainene cu lovituri aeriene și artilerie în est și sud, vizând centre de comandă, trupe și depozite de muniții, a anunțat duminică ministerul rus al apărării.

Generalul-major Igor Konașenkov, purtătorul de cuvânt al Ministerului Apărării, a declarat că rachetele lansate din aer au lovit trei puncte de comandă și patru depozite de muniții în Donbas, a informat Reuters.

În regiunea de sud a Ucrainei, Mykolaiv, rachetele rusești au lovit un sistem mobil anti-dronă în apropierea așezării Hannivka, la aproximativ 100 km nord-est de orașul Mykolaiv, a spus Konașenkov.

Rachetele și artileria au lovit 583 de zone în care s-au adunat trupe și echipamente militare ucrainene, 41 de puncte de control, 76 de unități de artilerie și mortar aflate în poziții de tragere, inclusiv trei baterii Grad, precum și o stație de război electronic ucrainean Bukovel din apropierea localității Hannivka, regiunea Mykolaiv, a dăugat oficialul ucrainean.

Luptele grele s-au dat și duminică în estul Ucrainei în jurul oraşelor Severodoneţk şi Lisiceansk din regiunea Lugansk.

ACTUALIZARE 06.25 Volodimir Zelenski a prelungit legea marțială a Ucrainei cu trei luni până pe 23 august. Parlamentul Ucrainei a interzis, de asemenea, simbolurile „Z” și „V”, folosite de armata Rusiei pentru a-și promova războiul în Ucraina, dar a fost de acord cu apelul lui Zelenski de a permite utilizarea lor în scopuri educaționale sau istorice.

ACTUALIZARE 06.20 Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a spus că între 50 și 100 de ucraineni mor zilnic pe frontul de est al războiului. Cele mai grele lupte se concentrează în jurul orașelor gemene Sievierodonetsk și Lysychansk din Lugansk, una dintre cele două regiuni care alcătuiesc Donbasul. Serhiy Gaidai, guvernatorul orașului Lugansk, a declarat într-un interviu de televiziune locală că Rusia folosește tactica de „pământului ars” în regiune.

