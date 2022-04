Război în Ucraina, ziua 62 | Zelenski: ”În Ucraina se decide soarta Europei”. Oficiali din peste 40 de țări discută despre ajutorul militar care va fi acordat Kievului

Localnicii stau într-o curte în apropierea unei clădiri rezidențiale distruse din Mariupol, Ucraina / FOTO: CNN-Reuters

ACTUALIZARE 08.50 De la începutul războiului din Ucraina, 217 copii au murit și 391 au fost răniți, spune Procuratura Generală, potrivit Nexta.

Since the beginning of the war in #Ukraine, 217 children have died and 391 have been wounded, says the Office of the Prosecutor General. pic.twitter.com/zCvM1ctWqL — NEXTA (@nexta_tv) April 26, 2022

ACTUALIZARE 08.45 Explozii în Zaporojie sunt raportate de administrația militară a regiunii.

ACTUALIZARE 08.40 Premierul polonez Mateusz Morawiecki a recunoscut luni că ţara sa a trimis tancuri în Ucraina, fără a preciza însă câte, transmite AFP.

ACTUALIZARE 08.40 Serghei Lavrov, despre un posibil război nuclear: Riscul este grav, este real şi nu poate fi subestimat.

Riscul unui război nuclear nu trebuie subestimat, a declarat ministrul rus de Externe. Lavrov a spus că dacă ar avea loc un al treilea război mondial, acesta ar implica arme nucleare și ar fi distructiv, scrie Ukrainskaia Pravda.

ACTUALIZARE 08.25 Potrivit ONU, în timpul războiului pe scară largă din Ucraina au fost uciși 2.665 de civili și alți 3.053 au fost răniți, transmite Nexta.

According to the #UN, during the full-scale war in #Ukraine 2,665 civilians were killed and 3,053 more were wounded pic.twitter.com/Q76xaZHNWP — NEXTA (@nexta_tv) April 25, 2022

ACTUALIZARE 08.20 Producătorul german de arme Rheinmetall s-a oferit să vândă Ucrainei 88 de tancuri de luptă Leopard uzate, potrivit unor documente obţinute de dpa.

#German concern Rheinmetall has officially requested acceptance from the government to supply #Ukraine with 88 Leopard 1A5 tanks, Die Welt reported.



According to Die Welt, the concern can send the first 22 tanks within a few weeks, and the rest - before the end of the year. pic.twitter.com/I4PmWye4ub — NEXTA (@nexta_tv) April 25, 2022

ACTUALIZARE 08.00 Livrările de armament occidental către Ucraina înseamnă că alianţa NATO este "în esenţă implicată în război cu Rusia", iar Moscova consideră aceste arme ca fiind ţinte legitime, a declarat ministrul rus de externe Serghei Lavrov într-un interviu difuzat luni

ACTUALIZARE 7.45 Rusia își întărește securitatea la frontieră și punctele de control din regiunile Bryansk, Kursk și Belgorod care se învecinează cu Ucraina, au anunțat oficiali ucraineni

Incendii puternice au izbucnit, luni, la două depozite de petrol din orașul rusesc Bryansk, la mai puțin de 100 de mile de granița cu Ucraina.

Rusia blochează în continuare forțele ucrainene în combinatul siderurgic Azovstal din Mariupol, a spus șeful statului major din Ucraina, și efectuează, de asemenea, supraveghere aeriană în regiunea Odesa, un port important de pe coasta Mării Negre și principala bază a marinei ucrainene, transmite The Guardian.

Acesta a spus că șase atacuri inamice au fost respinse în regiunile Donețk și Lugansk, în estul Ucrainei, și că patru tancuri și cinci sisteme de artilerie au fost distruse, printre alte echipamente.

ACTUALIZARE 07.40 Soarta Europei și a securității globale se decide în Ucraina, a declarat președintele Volodimir Zelesnki în ultimul său discurs din noaptea de luni spre marți.

”Toată lumea din lume - și chiar și cei care nu ne susțin în mod deschis - sunt de acord că în Ucraina se decide soarta Europei, soarta securității globale, soarta sistemului democratic. Și mai presus de toate, se decide cum va fi viața în centrul și estul continentului nostru și dacă va exista viață. În toate orașele și comunitățile Ucrainei, Rusia a arătat ce își dorește cu adevărat și ce poate aduce în Europa. Ce poate aduce la Chișinău, Tbilisi, Helsinki, Vilnius, Varșovia, Praga, toate orașele și țările pe care propagandiștii de stat ruși le-au identificat de mult timp drept presupuși inamici ai Moscovei.”

• O altă groapă comună a fost descoperită la 5 kilometri de Mariupol în regiunea Donețk, în satul Starîi Krîm. Primele tranșee au fost săpate, potrivit imaginilor din satelit, pe 24 martie, satul intrând sub ocupația forțelor ruse după 10 martie, potrivit Nexta.

• Secretarul britanic al apărării, Ben Wallace, a confirmat că Marea Britanie va trimite vehicule de lansare a rachetelor Stormer în Ucraina și că suma totală a ajutorului militar ar putea ajunge la 500 de milioane de lire sterline.

• Aproximativ 15.000 de soldați ruși au fost uciși de la începutul invaziei, a declarat Wallace parlamentarilor britanici. El a adăugat că, pe lângă numărul morților, au fost distruse sau capturate 2.000 de vehicule blindate, inclusiv 530 de tancuri. Se crede că Rusia a pierdut peste 60 de elicoptere și avioane de luptă.

• Ministerul de Externe al Rusiei a declarat că a expulzat 40 de angajați diplomatici germani într-o mișcare de represalii după ce Berlinul a expulzat același număr de diplomați ruși.

• Dmitri Polyanski, primul reprezentant permanent adjunct al Rusiei la ONU, a declarat: „Ucraina ne subminează eforturile de a deschide coridoare umanitare, așa că nu credem că încetarea focului este o opțiune bună acum”.

•Suedia și Finlanda au convenit să depună cereri simultane de aderare la alianța NATO condusă de SUA încă de la jumătatea lunii viitoare, relatează presa nordică. Povestea a fost dezvăluită de ziarul finlandez Iltalehti, iar surse guvernamentale suedeze au părut să confirme știrea presei interne din țară.

• Biroul procurorului Curții Penale Internaționale (CPI) s-a alăturat unei echipe susținute de UE care investighează crimele din Ucraina într-o mișcare fără precedent. Karim Khan QC a anunțat luni că ICC a devenit un participant în echipa comună de investigație (JIT), ai cărei membri sunt Lituania, Polonia și Ucraina. JIT implică cooperare internațională în materie penală sub auspiciile Eurojust, agenția UE pentru cooperare în justiție penală.

• Ministerul rus al Apărării anunțase că va deschide luni un coridor umanitar pentru ca toți civilii să părăsească uzina siderurgică Azovstal din orașul-port asediat Mariupol. Viceprim-ministrul Ucrainei, Iryna Vereșciuk, a declarat că Kievul nu a ajuns la un acord cu Moscova privind crearea unui coridor umanitar și a spus că ONU ar trebui să acționeze ca „inițiator și garant” al oricărui acord cu Rusia privind evacuarea civililor din centrală.

• Cinci gări din centrul și vestul Ucrainei au fost lovite luni de atacuri aeriene ruse în timp de o oră. Oleksander Kamyshin, șeful Căilor Ferate Ucrainene, a declarat că cinci gări au fost atacate, provocând un număr nespecificat de victime, deoarece cea mai mare parte a Ucrainei a fost plasată luni dimineață sub o avertizare de raid aerian neobișnuit de lungă timp de două ore.

• Rusia ar trebui să fie „slăbită până la punctul în care nu poate face lucruri precum invadarea Ucrainei”, a spus secretarul american al apărării, Lloyd Austin, după ce el și secretarul de stat, Antony Blinken, au vizitat Kievul și au promis încă 713 de milioane de dolari pentru a ajuta Ucraina. Blinken a spus că Rusia „eșuează” în obiectivele sale de război, în timp ce Ucraina reușește.

