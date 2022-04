Război în Ucraina, ziua 53 | Oraşul Brovarî de lângă Kiev, atacat cu rachete. Astăzi expiră ultimatumul dat de Rusia soldaților ucraineni care apără portul Mariupol

Mariupol / FOTO: Twitter NEXTA

ACTUALIZARE 11.16 Coridoarele umanitare nu vor funcționa astăzi, deoarece autoritățile ucrainene nu au reușit să cadă de acord cu forţele armate ruse, a transmis duminică vicepremierul ucrainean Irina Vereșciuk.

#Ukrainian Deputy Prime Minister Iryna #Vereshchuk reports that humanitarian corridors will not work today because the Ukrainian authorities failed to agree with the occupants on their opening. pic.twitter.com/TpFtVUvyUv — NEXTA (@nexta_tv) April 17, 2022

ACTUALIZARE 11.10 Bulgaria a interzis navelor sub pavilion rusesc să intre în porturile sale de la Marea Neagră, ca parte a sancțiunilor extinse ale UE, a anunțat duminică administrația maritimă a țării vecine, citată de The Guardian.

ACTUALIZARE 10.16 Ministerul Apărării din Marea Britanie: Rusia aduce echipamente din Belarus pentru a-și intensifica atacul în estul Ucrainei, potrivit CNN.

ACTUALIZARE 09.59 Atac cu rachete la primele ore ale zilei în oraşul Brovarî. A fost afectată infrastructura orașului, a declarat Igor Sapozhko, primarul orașului Brovari, într-o postare online. Nu sunt informaţii legate de amploarea distrugerilor și de posibilele victime.

ACTUALIZARE 09.47 Potrivit ONU, peste 100.000 de civili din Mariupol suferă din cauza lipsei de hrană şi apă, dar și a încălzirii. „Aceasta este o situație catastrofală: oamenii mor de foame”, a declarat David Beasley, șeful Programului Alimentar Mondial al ONU.

ACTUALIZARE 09.40 Ambasada SUA la Kiev confirmă că peste 550 de copii au fost uciși sau răniți de la începutul invaziei ruse în Ucraina.

Let’s be clear - Russia has killed or injured 550+ children in Ukraine since Feb 24. Russian forces have bombed, shelled, raped, shot and forcibly deported them. The beast is in the mirror, Margarita. pic.twitter.com/cpeXixINCi — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) April 16, 2022

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a numit situația din Mariupol „inumană”, spunând că el și administrația sa au încercat în fiecare zi să pună capăt asediului, atât pe canalele militare, cât și pe cele diplomatice. Într-un articol postat pe site-ul prezidențial, Zelenski a spus că este deschis la discuții cu omologul său rus Vladimir Putin, dar negocierile vor deveni imposibile dacă vor apărea alte crime de război.

Luptele s-au intensificat în estul Ucrainei, unde Rusia și-a concentrat forțele în ultimele săptămâni. Oficialii din regiunea Lugansk au raportat bombardarea constantă a orașelor, inclusiv Kreminna și Lisichansk, inclusiv a clădirilor civile.

Între timp, situația din regiunile Nikolaiv și Herson din sudul Ucrainei este „din ce în ce mai ostilă” după pierderea unei nave de război rusești în Marea Neagră, au declarat sâmbătă oficialii ucraineni.

Rusia nu a făcut publice informații despre victimele la bordul Moscovei. Nu este clar câți membri ai echipajului se aflau la bord sau câți au supraviețuit.

Ajutoarele din partea SUA au început să sosească în Ucraina, a declarat sâmbătă un oficial de la Casa Albă. Cel mai recent pachet de ajutor al administrației Biden include pentru prima dată arme grele, inclusiv elicoptere, tunuri și drone.

Preşedintele Zelenski a spus că începe să planifice acţiunile viitoare post-război, inclusiv oferirea de locuințe pentru veterani și construirea de monumente memoriale.

ŞTIRILE ZILEI