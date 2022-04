Război în Ucraina, ziua 53 | Expiră ultimatumul dat de Rusia soldaților ucraineni care apără portul Mariupol. Zelenski: Eliminarea acestora va pune capăt oricăror tratative de pace

ACTUALIZARE 09.59 Atac cu rachete la primele ore ale zilei în oraşul Brovari. A fost afectată infrastructura orașului, a declarat Igor Sapozhko, primarul orașului Brovari, într-o postare online. Nu sunt informaţii legate de amploarea distrugerilor și de posibilele victime.

Brovary. In the morning, Russian occupation forces launched missile strikes on the city. The mayor Igor Sapozhko reported about it #Ukraine #EU #European #US #CINA #INDIA pic.twitter.com/PJkSq0h6Ao

ACTUALIZARE 09.47 Potrivit ONU, peste 100.000 de civili din Mariupol suferă din cauza lipsei de hrană şi apă, dar și a încălzirii. „Aceasta este o situație catastrofală: oamenii mor de foame”, a declarat David Beasley, șeful Programului Alimentar Mondial al ONU.

ACTUALIZARE 09.40 Ambasada SUA la Kiev confirmă că peste 550 de copii au fost uciși sau răniți de la începutul invaziei ruse în Ucraina.

Let’s be clear - Russia has killed or injured 550+ children in Ukraine since Feb 24. Russian forces have bombed, shelled, raped, shot and forcibly deported them. The beast is in the mirror, Margarita. pic.twitter.com/cpeXixINCi