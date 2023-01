Război în Ucraina, ziua 340 | Kievul impune noi sancțiuni asupra a 182 de firme din Rusia și Belarus. Rușii și-au intensificat atacul în estul Ucrainei. Coreea de Nord dezminte că furnizează arme Rusiei

ACTUALIZARE Ministerul rus al Apărării a postat pe contul său de Twitter imagini cu echipaje de tancuri ucrainene care sosesc în Marea Britanie pentru antrenament. Postarea vine după ce Marea Britanie a anunțat va furniza Ucrainei tancuri Challenger 2. Un purtător de cuvânt al premierului Rishi Sunak, citat de Guardian, a declarat că oferta de tancuri și alte sisteme de artilerie este un semn al „dorinței Marii Britanii de a intensifica sprijinul pentru Ucraina”.

Ukrainian tank crews have arrived in the UK to begin training for their continued fight against Russia.



The UK will provide Challenger 2 tanks to Ukraine alongside global partner nations - demonstrating the strength of support for Ukraine, internationally.#StandWithUkraine pic.twitter.com/OLKtllePzN