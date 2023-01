Război în Ucraina, ziua 337 | Val de atacuri cu rachete rusești în Ucraina. 11 persoane au murit și 11 au fost rănite. Apărarea antiaeriană a doborât 47 din cele 55 de rachete lansate de Rusia

ACTUALIZARE Lynne Tracy este noul ambasador al Statelor Unite la Moscova, bună cunoscătoare a spațiului rus și a spațiului fost sovietic.

ACTUALIZARE Președintele american, Joe Biden, ar putea veni luna viitoare în Europa, pentru a marca un an de la invadarea Ucrainei de către ruși.

ACTUALIZARE Companiile de extragere şi prelucrare a minereurilor de fier din Krivoi Rog şi-au suspendat activitatea

ACTUALIZARE Canada a confirmat că va trimite 4 tancuri Leopard forțelor ucrainene, transmite The Guardian.

The defence minister has just announced that Canada will send 4 Leopard 2 tanks to Ukraine. pic.twitter.com/7z5XxEEBaz — Annie Bergeron-Oliver (@AnnieClaireBO) January 26, 2023

ACTUALIZARE Trezoreria SUA a anunțat noi sancțiuni împotriva Rusiei. Prigojin, vicepremierul rus Denis Manturov și preşedintele Tatarstanului, Rustam Minnikhanov, au fost supuși unor restricții.

The #US Treasury announced new sanctions against #Russia



Prigozhin, Russian Deputy Prime Minister Denis Manturov and head of Tatarstan Rustam Minnikhanov were subject to restrictions. pic.twitter.com/1ejgZNkBSo — NEXTA (@nexta_tv) January 26, 2023

ACTUALIZARE Francezii nu exclud trimiterea de avioane de luptă în Ucraina, dar cu condiția să nu ducă la o escaladare a războiului, să nu submineze securitatea națională sau europeană și să fie de folos ucrainenilor, a declarat un influent parlamentar și aliat apropiat al președintelui Emmanuel Macron.

"Trebuie să studiem cererile de la caz la caz și să lăsăm toate ușile deschise", a declarat Thomas Gassilloud, președintele Comisiei pentru apărare națională și forțe armate din Adunarea Națională, pentru reporterii de la Londra.

Gassiloud, care se afla la Londra pentru a se întâlni cu parlamentari britanici, a adăugat: "Vom vedea în următoarele săptămâni ce se va întâmpla, deoarece lucrurile se mișcă rapid", transmite The Guardian

ACTUALIZARE Propagandiștii lui Putin s-au umplut din nou de ridicol după ce studenții unei universități ruse din regiunea Samara au reconstituit bătălia de la Kursk, folosind machete de tancuri, după cum arată o postare pe Twitter a lui Anton Gerashchenko, consilierul ministrului afacerilor interne din Ucraina.

A "reconstruction of Kursk battle" (originally happened in 1943) was performed in a university gym of Samara region, Russia, in the end of 2022.



2,2 million rubles (about €30,000) were spent on this from a presidential grant. Students clapped on tank mock-ups to imitate shots. pic.twitter.com/SbHFXBqzpR — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) January 25, 2023





ACTUALIZARE Tancurile occidentalilor vor ajunge în Ucraina cel târziu în aprilie. Anunţul însă, i-a enervat pe ruşii care prin vocea purtătorului de cuvânt de la Kremlin spun că este o angajare directă a Vestului în războiul din Ucraina. Decizia Occidentului de a trimite tancuri de luptă deschide calea unui ajutor şi mai consistent pentru Ucraina în pregătirea unei ofensive care este aşteptată în această primăvară.

ACTUALIZARE Statele Unite au desemnat, joi, în mod oficial, compania militară Wagner ca organizație criminală transnațională, înghețându-i activele americane ca urmare a acțiunilor acesteia de a ajuta armata rusă în războiul din Ucraina, relatează Reuters.

ACTUALIZARE Meduza a fost desemnată joi „organizație indezirabilă" de către autoritățile de la Moscova, împiedicând funcționarea acesteia în Rusia și interzicând oricărui cetățean rus să coopereze cu jurnaliștii publicației independente de știri, relatează Reuters.

ACTUALIZARE Germania promite să livreze tancuri Leopard Ucrainei până la începutul lunii aprilie, în timp ce Polonia spune că tancurile vor ajunge în "câteva săptămâni".

Tancurile de luptă Leopard 2 promise de Germania pentru Ucraina vor ajunge în această țară la sfârșitul lunii martie sau la începutul lunii aprilie, a declarat la 26 ianuarie ministrul german al Apărării Boris Pistorius, citat de Deutsche Welle. Între timp, Polonia ar putea livra tancurile Leopard "în câteva săptămâni", potrivit ministrului adjunct polonez al Apărării, Wojciech Skurkiewicz.

ACTUALIZARE Guvernul a decis în şedinţa de joi deschiderea Punctului Internaţional de trecere a frontierei de stat şi a Biroului Vamal de Frontieră Racovăţ, România-Diakivţi, Ucraina, a anunţat purtătorul de cuvânt al Executivului, Dan Cărbunaru.

ACTUALIZARE Atacurile rusești asupra Ucrainei au ucis 11 persoane și au rănit alte 11 pe 26 ianuarie. Acesta este numărul total al victimelor în atacurile cu rachete și drone care au avut loc în cursul nopții și al dimineții, a precizat purtătorul de cuvânt al Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență, Oleksandr Khorunzhi, citat de Kyiv Independent.

ACTUALIZARE Rusia și Belarus vor fi responsabile în comun pentru crimele din Ucraina, transmite Nexta.

#Russia and #Belarus will be jointly responsible for crimes in #Ukraine



Parliamentary Assembly of the Council of Europe voted for the creation of a special tribunal and recognized that the military aggression of the Russian Federation against Ukraine began in 2014, not 2022. pic.twitter.com/8Qw4uEa2Eg — NEXTA (@nexta_tv) January 26, 2023

Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei a votat pentru crearea unui tribunal special și a recunoscut că agresiunea militară a Federației Ruse împotriva Ucrainei a început în 2014, nu în 2022.

ACTUALIZARE Apărarea antiaeriană ucraineană a doborât 47 din cele 55 de rachete lansate de Rusia pe 26 ianuarie, potrivit lui Valerii Zaluzhni, comandantul-șef al forțelor armate ucrainene. El a precizat că 20 de rachete au fost distruse deasupra Kievului.

ACTUALIZARE Procuratura Generală a Ucrainei: 3 morți și 7 răniți în atacul de peste noapte al Rusiei în regiunea Zaporojie, transmite The Kyiv Independent.

ACTUALIZARE Vladimir Putin speră ca Europa „să-şi recapete suveranitatea” în viitor: „Dacă judecăm după ceea ce se întâmplă, va mai dura ceva timp”

ACTUALIZARE Volodimir Zelenski reiterează că nu este interesat să discute cu Putin înainte de o retragere a trupelor ruse din Ucraina

ACTUALIZARE O persoană a murit şi două au fost rănite, după ce o rachetă a lovit o clădire nerezidenţială dintr-un cartier din Kiev, potrivit primarului Kievului, Vitali Kliciko, citat de postul de televiziune ucrainean Kanal 24.

ACTUALIZARE Primarul Kievului, Vitali Klitschko, a raportat pe Telegram că au avut loc explozii în oraș. Sunt informații din partea Ucrainei că au fost explozii si la Dnipro, Odesa, Herson, Nikolaiev.

BREAKING:



New massive Russian missile attack taking place across Ukraine this morning.



Explosions recorded in Kyiv, Dnipro, Odesa, Kherson, Mykolayiv, Vinnytsia and Zhytomyr.



It’s the first large-scale air attack in around 2 weeks.



Via @IuliiaMendel pic.twitter.com/H8aAJle2Nh — Visegrád 24 (@visegrad24) January 26, 2023

ACTUALIZARE Administrația militară a orașului Kiev spune că „aproximativ 15 UAV-uri inamice au fost doborâte în spațiul aerian” al Kievului peste noapte.

Armata ucraineană spune că forțele ruse au lansat un atac fără succes cu drone asupra Ucrainei la primele ore ale dimineții de joi, vizând în principal regiunile centrale și capitala.

Compania de electricitate DTEK a anunţat că a procedat la întreruperea de urgenţă a energiei electrice în capitala Kiev, în regiunea Kievului, precum şi în regiunile Odesa şi Dnipropetrovsk din cauza existenţei unui pericol de atac de rachete.

⚡️ DTEK cuts off power in some regions amid ongoing Russian missile attack.



Ukraine’s private energy company DTEK said that it is performing emergency shutdowns in Kyiv city and Kyiv, Odesa, and Dnipropetrovsk oblasts due to a missile attack. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) January 26, 2023

ACTUALIZARE Locuitorii Kievului au fost îndemnați să se îndrepte către adăposturi pe fondul alarmelor de raid aerian, potrivit consilierului prezidențial Anton Gerașcenko.

ACTUALIZARE Guvernatorul Jhitomir, Vitalii Bunechko, a postat o avertizare de raid aerian pe Telegram, cu puțin înainte de ora 8 dimineața în Ucraina.

AVERTIZARE! Există amenințarea unui atac cu rachetă! Acum este necesar să se reducă cât mai mult posibil sarcina asupra sistemului energetic al regiunii și țării. Acest lucru va permite companiilor energetice să se pregătească mai bine pentru situații de urgență. Opriți toate aparatele electrice inutile! Fiți pregătiți pentru întreruperi de urgență! Nu folosi lifturile. ‼️ Nu ignorați semnalele de alarmă aeriană. Ai grijă de tine și de cei dragi, stai în adăposturi. Credem în apărarea noastră aeriană și în Victorie!”

Explosions are heard again in #Dnipro



The air-raid alert in a number of regions continues.



This is how Ukrainian children survive another night attack by Iranian drones. pic.twitter.com/M8AgmpW9ez — NEXTA (@nexta_tv) January 25, 2023

ACTUALIZARE Guvernatorul regiunii Nicolaiev postat o avertizare de raid aerian pe Telegram.

„!!! Alarmă aerianaă!!! Toată zona”, scria el în urmă cu câteva minute, potrivit The Guardian

ACTUALIZARE Rusia a denunţat miercuri seară o decizie "politică" în cazul înscrierii centrului istoric al oraşului ucrainean Odesa, situat pe malul Mării Negre, pe lista UNESCO a Patrimoniului mondial aflat în pericol, transmite AFP.

ACTUALIZARE Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski le-a cerut miercuri aliaţilor săi occidentali rachete cu rază lungă de acţiune, precum şi avioane de luptă, după unda verde de la Washington şi Berlin pentru trimiterea de tancuri grele Kievului la capătul unor discuţii acerbe

Sumarul ultimelor evenimente:

Forţele armate ucrainene au fost nevoite sa se retragă strategic din oraşul Soledar, pentru a pregătit o nouă linie de apărare, au anunţat oficialii de la Kiev. Cucerirea oraţului strategic a avut un preţ greu pentru armata rusă şi mercenarii Wagner, care au pierdut într-o singură zi 910 soldaţi.

Guvernul german a aprobat trimiterea de tancuri Leopard 2 în Ucraina, a anunţat purtătorul de cuvânt al executivului.

Joe Biden a confirmat că SUA vor trimite 31 de tancuri Abrams în Ucraina „Ucrainenii au nevoie de capabilități pentru a se apăra de agresiunea rusă pe termen lung

Justiţia din Rusia desfiinţează Grupul Helsinki, cea mai veche ONG pentru drepturile omului

După aprope un an de război în Ucraina omenirea este mai aproape ca niciodată de un dezastru nuclear iar Ceasul Apocalipsei a fost mutat la doar 90 de secunde până la miezul nopţii, au anunţat oamenii de ştiinţă.

Nu vor fi trimise avioane de luptă sau trupe terestre ale NATO în Ucraina, dă asigurări cancelarul german, Olaf Scholz

ŞTIRILE ZILEI