Război în Ucraina, ziua 335 | Zelenski anunță „schimbări iminente” în guvern și justiție. Grupul german Rheinmetall ar putea livra Ucrainei 139 de tancuri de luptă Leopard

ACTUALIZARE 08.50 Adjunctul șefului biroului prezidențial al Ucrainei, Kirilo Timoșenko, i-a cerut președintelui Zelenski să îl elibereze din funcție, transmite The Guardian.

The deputy head of the Office of the President of #Ukraine Kirillo Timoshenko has resigned. pic.twitter.com/zGSbcIt32q