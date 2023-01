Război în Ucraina, ziua 335 | Rușii au bombardat Kupiansk, regiunea Harkov. Zelenski anunță „schimbări iminente” în guvern și justiție. Grupul german Rheinmetall ar putea livra Ucrainei 139 de tancuri de luptă Leopard

ACTUALIZARE 10.00 Viceministrul ucrainean al Apărării, Viaceslav Șapovalov, responsabil cu aprovizionarea trupelor cu alimente și echipamente, a demisionat, invocând "acuzații de corupție din partea presei", despre care el și ministerul spun că sunt nefondate.

Deputy of Ukraine’s Defence Minister Reznikov resigned after the scandal with the purchase of products for Ukrainian Army.



Viacheslav Shapovalov, who was in charge of the logistics of Ukrainian Army, resigned after accusations related to the purchase of food. pic.twitter.com/CeQDpdMzXB