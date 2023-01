Război în Ucraina, ziua 335 | Mai mulţi înalţi responsabili ucraineni şi-au anunţat demisiile. Grupul german Rheinmetall ar putea livra Ucrainei 139 de tancuri de luptă Leopard

ACTUALIZARE 15.00 Alertă de raid aerian în Ucraina, în urma decolării unui avion de vânătoare din Belarus, transmite BBC.

ACTUALIZARE 14.00 Polonia va cere UE compensații pentru costul tancurilor Leopard 2 pe care vrea să le trimită Ucrainei, a declarat marți premierul polonez. "Vom solicita Uniunii Europene rambursarea, va fi un alt test de bunăvoință", a declarat Mateusz Morawiecki într-o conferință de presă, transmite The Guardian.

Sumarul zilei

Adjunctul șefului biroului prezidențial al Ucrainei, Kirilo Timoșenko, a declarat marți că i-a cerut luni președintelui Zelenski să îl elibereze din funcție, în cadrul unui val de demisii și demiteri guvernamentale. Măsura vine pe fondul unui scandal de corupție în urma căruia deputatul pentru infrastructură Vasil Lozinski a fost demis și reținut pentru un presupus furt de 400.000 de dolari din bugetul pentru ajutoare de iarnă. Timoșenko, în vârstă de 33 de ani, a fost șef adjunct al biroului prezidențial din 2019, supervizând regiunile și politicile regionale. De asemenea, a lucrat cu Zelenski în timpul campaniei sale electorale, supervizând conținutul media și creativ.

Viceministrul ucrainean al apărării, Viaceslav Șapovalov, responsabil pentru aprovizionarea trupelor cu alimente și echipamente, a demisionat, de asemenea, invocând "acuzații de corupție din partea presei", despre care el și ministerul spun că sunt nefondate. O declarație de pe site-ul Ministerului Apărării afirmă că demisia lui Șapovalov este "o faptă demnă" care va contribui la păstrarea încrederii în instituţie.

Procurorul general adjunct Oleksi Simonenko a fost demis din funcție, potrivit biroului procurorului general, iar doi miniștri adjuncți au demisionat de la Ministerul ucrainean al Dezvoltării comunităților și teritoriilor - Viacheslav Negoda și Ivan Lukeria.

Au fost demiși și șefii a cinci autorități regionale, în Dnipropetrovsk, Zaporojie, Kiev, Sumî și Herson.

Germania a primit cererea oficială a Poloniei de a exporta tancuri Leopard în Ucraina, a declarat ministrul polonez al Apărării, Mariusz Blaszczak.

Decizia finală cu privire la acordarea sau nu a permisiunii de către Germania va fi luată la cancelaria de la Berlin, a declarat marți un oficial de rang înalt din cadrul Ministerului de Externe. "În cele din urmă, decizia va fi luată, în mod evident, la cancelarie, în consens cu guvernul", a declarat Tobias Lindner, secretar de stat în cadrul Ministerului de Externe, la o conferință privind apărarea de la Berlin.

Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, este încrezător că Alianța va găsi o soluție în curând, a declarat el după ce s-a întâlnit marți cu ministrul german al Apărării. "În acest moment crucial al războiului, trebuie să furnizăm Ucrainei sisteme mai grele și mai avansate și trebuie să o facem mai repede", a declarat Stoltenberg.

ACTUALIZARE 13.30 Secretarul general al NATO Jens Stoltenberg a îndemnat marţi aliaţii să accelereze livrările de arme grele şi mai avansate către Ucraina pentru a respinge forţele ruse, exprimându-şi de asemenea încrederea că o decizie privind trimiterea de tancuri de luptă Kievului va veni în curând.

Stoltenberg s-a exprimat la Berlin alături de noul ministru german al apărării Boris Pistorius, care a spus că guvernul său va acţiona rapid în legătură cu tancurile dacă s-ar găsi un consens.

ACTUALIZARE 13.00 Încă doi viceminiștri de la Kiev au demisinat, în contextul scandalului de corupție de la Kiev. Sunt oficiali din cadrul Ministerului ucrainean al Dezvoltării Comunităților și Teritoriilor.

ACTUALIZARE 12.00 Radiodifuzorul de stat ucrainean Suspilne relatează pe Telegram că șefii administrației din cinci dintre regiunile Ucrainei au fost demiși, numind Dnipropetrovsk, Zaporojie, Kiev, Sumî și Herson.

ACTUALIZARE 11.30 Pavlo Kirilenko, guvernatorul ucrainean al Donețkului, una dintre regiunile ocupate din Donbas a postat pe Telegram o serie de imagini care, potrivit lui, arată pagubele din Kostiantinivka în urma unui atac rusesc. El scrie: Rușii au bombardat Kostiantinivka - rănind patru persoane. Printre răniți se află și doi copii. Toate victimele au primit asistență medicală - starea lor de sănătate este în prezent satisfăcătoare.

ACTUALIZARE 11.00 Germania a primit cererea oficială a Poloniei de a reexporta tancuri Leopard 2 către Ucraina, a anunţat marţi ministrul polonez al apărării, în timp ce Varşovia creşte presiunea asupra Berlinului pentru a-şi da aprobarea, informează Reuters.

Ucraina vrea Leopard 2 de fabricaţie germană, unul dintre tancurile occidentale utilizate pe scară largă, pentru a o ajuta să pătrundă prin liniile ruse şi recaptura teritoriu în acest an.

ACTUALIZARE 10.30 Aproximativ 134.300 de persoane, cetăţeni români şi străini, cu peste 37.800 de mijloace de transport, au efectuat, luni, formalităţile de control la frontieră pe ambele sensuri, a informat Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră (IGPF).

Pe sensul de intrare în România au fost 64.749 de persoane, dintre care 6.852 de cetăţeni ucraineni. Din 10 februarie 2022, perioadă pre-conflict, până la data de 23 ianuarie 2023 au intrat în România 3.384.960 cetăţeni ucraineni.

ACTUALIZARE 10.00 Viceministrul ucrainean al Apărării, Viaceslav Șapovalov, responsabil cu aprovizionarea trupelor cu alimente și echipamente, a demisionat, invocând "acuzații de corupție din partea presei", despre care el și ministerul spun că sunt nefondate.

Deputy of Ukraine’s Defence Minister Reznikov resigned after the scandal with the purchase of products for Ukrainian Army.



Viacheslav Shapovalov, who was in charge of the logistics of Ukrainian Army, resigned after accusations related to the purchase of food. pic.twitter.com/CeQDpdMzXB — Clash Report (@clashreport) January 24, 2023

O declarație de pe site-ul Ministerului Apărării a afirmat că demisia lui Șapovalov este "o faptă demnă de luat în seamă" care va contribui la păstrarea încrederii în minister, relatează Reuters.

ACTUALIZARE 09.30 Rușii au bombardat Kupiansk, regiunea Harkov, lovind clădiri rezidențiale potrivit Ukrinform. „În această dimineață, inamicul a bombardat din nou Kupyansk. Au fost lovite clădiri de locuințe, s-au produs incendii de amploare”, a spus Oleg Sinegubov, șeful Administrației Militare Regionale Harkov.

ACTUALIZARE 09.00 Statul major al forțelor armate ale Ucrainei a publicat informarea sa zilnică, potrivit căreia în ultimele 24 de ore au fost ucişi 690 de soldați ruși și au fost distruse două tancuri, opt transportoare blindate, trupe, două sisteme de artilerie, un MLRS, două avioane, patru elicoptere și trei drone.

ACTUALIZARE 08.50 Adjunctul șefului biroului prezidențial al Ucrainei, Kirilo Timoșenko, i-a cerut președintelui Zelenski să îl elibereze din funcție, transmite The Guardian.

The deputy head of the Office of the President of #Ukraine Kirillo Timoshenko has resigned. pic.twitter.com/zGSbcIt32q — NEXTA (@nexta_tv) January 24, 2023

"Îi mulțumesc președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, pentru încrederea acordată și pentru oportunitatea de a face fapte bune în fiecare zi și în fiecare minut", a scris Timoșenko pe aplicația de mesagerie Telegram.

ACTUALIZARE 08.20 Grupul german Rheinmetall ar putea livra Ucrainei 139 de tancuri de luptă Leopard dacă este necesar, a declarat un purtător de cuvânt al companiei. Germania este supusă unei presiuni intense din partea Ucrainei și a unor aliați NATO, cum ar fi Polonia, pentru a permite Kievului să se aprovizioneze cu tancuri Leopard 2 de fabricație germană, transmite The Guardian.

Aprobarea Germaniei pentru trimiterea tancurilor Leopard 2 către Ucraina are o importanță secundară, deoarece Polonia ar putea trimite aceste tancuri chiar și fără permisiunea acesteia, a declarat luni premierul polonez, Mateusz Morawiecki. "Vom cere o astfel de permisiune, dar aceasta este o chestiune de importanță secundară. Chiar dacă nu am obține această aprobare... am transfera în continuare tancurile noastre împreună cu altele în Ucraina", a declarat Morawiecki reporterilor.

Comentariul făcut duminică de ministrul german de Externe Annalena Baerbock, potrivit căruia țara sa nu va "sta în calea" trimiterii de către Polonia a tancurilor Leopard în Ucraina, provoacă o oarecare confuzie la Berlin. Rămâne neclar dacă remarcile ei sunt un indiciu al unei schimbări în poziția guvernului. Baerbock nu și-a repetat comentariul atunci când a fost presată pe această temă luni dimineață. "Este important ca noi, în calitate de comunitate internațională, să facem totul pentru a apăra Ucraina, astfel încât Ucraina să câștige", a declarat ea presei la o reuniune a Consiliului Afaceri Externe al UE la Bruxelles. "Pentru că, dacă va pierde, Ucraina va înceta să mai existe".

Ministrul de Externe al Rusiei, Serghei Lavrov, a declarat luni, în timpul vizitei sale în Africa de Sud, că Ucraina respinge negocierile de pace și că, cu cât acest lucru va continua mai mult timp, cu atât va fi mai greu de rezolvat conflictul. Lavrov s-a întâlnit cu ministrul de Externe al Africii de Sud, Naledi Pandor, într-o călătorie pe care unele partide de opoziție și mica comunitate ucraineană din Africa de Sud au condamnat-o ca fiind insensibilă. Armata sud-africană urmează să găzduiască un exercițiu militar comun cu Rusia și China pe coasta sa de est în perioada 17-27 februarie.

18 persoane rănite în urma atacului cu rachete de la sfârșitul săptămânii trecute asupra unei clădiri înalte din Dnipro rămân în spital, inclusiv un copil. Radiodifuzorul de stat ucrainean relatează: "Nu există pacienți gravi printre aceștia, toți au fost transferați de la unitățile de terapie intensivă".

Dmitro Zhivitski, guvernatorul orașului Sumî din nord-estul Ucrainei, a declarat că o clădire de apartamente și infrastructura feroviară au fost lovite de focul rusesc în Vorozhba. Nu au existat detalii despre victime.

Cel mai înalt oficial instalat de Moscova în părțile ocupate de Rusia în regiunea Donețk din estul Ucrainei a declarat duminică seara târziu că a vizitat orașul Soledar, pe care Rusia susține că l-a capturat la începutul acestei luni. Denis Pușilin a publicat o scurtă înregistrare videocare îl arată conducând și plimbându-se printre zone dezolante și clădiri distruse. The Guardian nu a reușit să verifice în mod independent când și unde a fost realizat videoclipul. La 11 ianuarie, grupul Wagner a declarat că a capturat Soledar. Ucraina nu a spus niciodată în mod public că orașul a fost cucerit de forțele ruse.

Agenția de știri Tass raportează că forțele ruse susțin că au distrus un mare depozit de muniție ucrainean în regiunea Herson.

ŞTIRILE ZILEI