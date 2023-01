Război în Ucraina, ziua 327. Belarus începe exerciții militare cu Rusia. Numărul morților în urma bombardamentului de la Dnipro crește la 35, printre ei sunt doi copii

ACTUALIZARE Rusia a lansat o bomba asupra Zaporojie, spun oficialii.

Rusia a lansat peste noapte un atac asupra orașului Zaporojie, din sud-estul Ucrainei, rănind civili și distrugând infrastructura rezidențială, potrivit oficialilor regionali.

Oleksandr Starukh, șeful administrației regionale de stat Zaporojie a declarat că Rusia a lansat un atac cu rachetă asupra centrului regional într-o postare Telegram în jurul orei 1 dimineața, ora locală.

Inamicul a lansat un atac cu rachetă asupra centrului regional și suburbiilor. Există distrugeri de infrastructură civilă, rezidențială și industrială. S-au primit informații despre mai mulți răniți ușor. Toate serviciile relevante sunt la fața locului.

Secretarul consiliului orașului Zaporojie, Anatoly Kurtev, a confirmat că trei persoane au fost transportate la spital.

Rușii au tras din nou în orașul nostru. În urma atacului nocturn, oameni au fost răniți. Sunt case avariate. Trei persoane au fost transportate la spitale. Printre ei se numără și doi copii de nouă și 15 ani.

#Russian invaders attacked residential buildings in #Zaporizhzhia this night. There are casualties. pic.twitter.com/vJzLfNa2SL