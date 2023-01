Război în Ucraina, ziua 326 | Cel puţin 18 morţi şi 73 de răniţi în atacul de sâmbătă asupra unui imobil de locuinţe din Dnipro. Operațiunea de căutare a supraviețuitorilor continuă

ACTUALIZARE Bilanţul atacului cu rachete împotriva Ucrainei a crescut: la Dnipro au murit 18 oameni, iar 73 de civili au fost răniți, dintre care 40 sunt în stare gravă, la Terapie intensivă. Operaţiunea de căutare a eventualilor supravieţuitori s-a desfăşurat toată noaptea şi continuă.

Președintele Zelenski a vorbit aseară despre tragedia pe care o trăiește poporul ucrainean: "Rusia a lansat încă un atac masiv cu rachete asupra oraşelor Ucrainei: Kiev, Harkov, Odesa, Krivoi Rog, Dnipro, Vinuţia, Ladijin, Burstin, Hmelniţk şi alte oraşe au fost ţintele teroriştilor. În oraşul Dnipro a fost distrusă o clădire rezidenţială în urma atacului rus. Zeci de oameni răniţi şi traumatizaţi au fost salvaţi şi sunt trataţi. Operaţiunile de salvare continuă şi vor continua toată noaptea. Încă nu se ştie câţi oameni sunt sub ruine. Din nefericire numărul decedaţilor creşte cu fiecare oră."

ACTUALIZARE Focosul cu explozibil găsit în resturile de rachetă prăbușite sâmbătă în Republica Moldova cântărește 80 de kilograme și va fi detonat controlat.

ACTUALIZARE Au apărut imagini cu o tânără în mijlocul ruinelor apartamentului ei distrus de la etajul al șaptelea al blocului din Dnipro bombardat sâmbătă de forțele ruse. A reușit să supraviețuiască după ce s-a ascuns în baie.

A young woman who was sitting on the ruins of her destroyed apartment on the seventh floor was saved. She managed to survive thanks to the fact that before the shelling she managed to hide in the bathroom. pic.twitter.com/emh9XmkYv8