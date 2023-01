Război în Ucraina, ziua 323. Lupta pentru Soledar continuă, spune Zelenski. Kievul fortifică granița cu Belarus

ACTUALIZARE Forțele ucrainene au lansat o rachetă asupra trupelor ruse, a declarat comandamentul forțelor de operațiuni speciale ale Ucrainei într-o actualizare în această dimineață.

Armata ucraineană a susținut că forțele sale au ucis peste 100 de soldați ruși într-o singură lovitură în Soledar.

ACTUALIZARE Imaginile din satelit realizate de Maxar Technologies arată distrugerea cauzată orașului Soledar din estul Ucrainei.

O comparație a imaginilor arată clădirile și drumurile la 1 august 2022 în comparație cu o imagine a clădirilor distruse în aceeași locație, făcută la 10 ianuarie 2023, în partea de sud a orașului.

