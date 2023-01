Război în Ucraina, ziua 322. Ofițerii occidentali de informații cred că mercenarii Wagner reprezintă un sfert din combatanții ruși. Zelenski ridică cetățenia unor politicieni apropiați Kremlinului

ACTUALIZARE Bombele rusești au lovit marți seară orașul Harkov din estul Ucrainei, la doar câteva ore după o vizită surpriză a ministrului german de externe cu omologul său ucrainean, a declarat guvernatorul regional, potrivit AFP.

Annalena Baerbock a promis sprijin german în continuare pentru Kiev în cadrul vizitei sale neanunțate, iar diplomatul ucrainean Dmytro Kuleba a spus că refuzul Berlinului de a trimite tancuri de luptă din țară costă vieți.

ACTUALIZARE Secretarul general al NATO Jens Stoltenberg, preşedinţii Consiliului European Charles Michel şi Comisiei Europene Ursula von der Leyen semnează azi, la sediul Alianţei Nord-Atlantice, la Bruxelles, Declaraţia Comună de Cooperare NATO-UE. Astfel, cele două organizaţii se angajează să furnizeze Ucrainei toate mijloacele militare necesare de apărare, iar săptămâna viitoare vor avea loc negocieri privind tipurile de armament care pot fi furnizate.

ACTUALIZARE Ministrul adjunct al afacerilor externe al Ucrainei, Emine Dzheppar, a postat imagini în care se pot vedea consecințele atacului rusesc cu rachete asupra Hersonului.

Se pare că o persoană a fost ucisă și alta rănită în urma atacului.

