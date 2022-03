Război în Ucraina, ziua 32. Ucraina și Rusia au convenit asupra a două "coridoare umanitare" pentru a evacua duminică civilii din zonele de pe linia frontului

ACTUALIZARE 13.37 Ministerul de Interne al Ucrainei transmite că armata rusă a folosit muniții cu dispersie „Tornado-S” în sectorul rezidențial Krasnogorovka, regiunea Donețk.

The Interior Ministry of #Ukraine reports that the #Russian military used prohibited cluster munition container of the type "Tornado-S" on the residential sector of #Krasnogorovka, #Donetsk region. pic.twitter.com/yOVRhLNOcl