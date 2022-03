Război în Ucraina, ziua 32. Două coridoare umanitare duminică, unul dintre ele în Mariupol. Armata rusă a folosit muniții cu dispersie „Tornado-S” în regiunea Donețk

ACTUALIZARE 11.38 Armata rusă a confirmat duminică atacurile cu rachete din Liov şi zona Kiev, declarând că a fost vizată aprovizionarea cu combustibil a trupelor ucrainene. „în 26 martie, rachete cu rază lungă de acțiune au distrus un depozit de combustibil în apropierea orașului Liov, care furniza combustibil pentru trupele ucrainene în regiunile de vest, precum și în apropierea Kievului”, a declarat Ministerul Rus al Apărării.

ACTUALIZARE 13.37 Ministerul Apărării din Ucraina transmite că armata rusă a folosit muniții cu dispersie „Tornado-S” în sectorul rezidențial Krasnogorovka, regiunea Donețk.

The Interior Ministry of #Ukraine reports that the #Russian military used prohibited cluster munition container of the type "Tornado-S" on the residential sector of #Krasnogorovka, #Donetsk region. pic.twitter.com/yOVRhLNOcl