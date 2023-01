Război în Ucraina, ziua 317 | Ucraina respinge propunerea Rusiei de încetare a focului. Zelenski: Războiul se va încheia fie când soldații voștri vor pleca, fie când noi îi vom da afară

ACTUALIZARE 11.00 Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a desființat misiunea de investigare a morții prizonierilor de război din Ucraina în colonia penală Olenivka. Motivul oficial al desființării misiunii a fost absența garanțiilor de securitate necesare, transmite Nexta.

ACTUALIZARE 10.00 O fotografie din satelit publicată de compania Maxar a orașului ucrainean asediat Bahmut din regiunea Donețk, după 4 ianuarie 2023, arată pagube importante la clădiri și infrastructură, la mai bine de cinci luni de când rușii încearcă să cucerească fortăreața Ucrainei, cel mai fierbinte punct de pe întreaga linie a frontului de 1.500 de km.

ACTUALIZARE 09.00 Japonia, în calitate de președinte G7 în 2023, intenționează să sporească semnificativ sprijinul pentru Ucraina și sancțiunile împotriva Rusiei, a declarat șeful Cabinetului de Miniștri din Japonia, Hirokazu Matsuno. De asemenea, el a recunoscut că premierul Fumio Kishida ar putea vizita Ucraina în viitorul apropiat, transmite Nexta.

