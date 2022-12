Război în Ucraina, ziua 309 | Atac masiv cu rachete în capitala Ucrainei. Mai multe explozii sunt auzite în centrul Kievului, în Jitomir şi Odesa

ACTUALIZARE 08.50 Administrația militară a orașului Kiev anunță că apărarea aeriană funcționează în capitala Ucrainei, potrivit The Kyiv Independent.

ACTUALIZARE 08.40 Ruşii lansează rachete spre Ucraina de pe navele din Marea Neagră, potrivit lui Oleksandr Vilkul, șeful administrației militare ucrainene din Krivoi Rog. Rachete au fost reperate deasupra regiunii Jitomir, potrivit guvernatorului local Vitaliy Bunechko, citat de The Guardian.

ACTUALIZARE 08.30 În timp ce se primesc informații despre explozii în Kiev, consilierul biroului prezidențial Oleksiy Arestovych a scris pe Facebook că peste 100 de rachete au fost lansate în mai multe valuri, iar alarmele de raid aerian au putut fi auzite în toată țara.

Administrația militară a orașului Kiev a postat pe Telegram că: "Kiev! Apărarea antiaeriană funcționează! Păstrați-vă calmul! Rămâneți în adăposturi până la declanșarea alarmei antiaeriene!".

ACTUALIZARE 08.05 Rușii au bombardat noaptea trecută două sate din regiunea Zaporojie.

Rachetele au distrus mai multe clădiri, au avariat o conductă de gaz și o linie electrică.

#Russian invaders shelled two villages in #Zaporizhzhia region at night.



The rockets destroyed several buildings, damaged a gas pipeline and an electricity line. pic.twitter.com/Z5bdiILyga