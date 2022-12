Război în Ucraina, ziua 309 | Atac masiv cu rachete asupra Ucrainei. Mai multe explozii, auzite în Kiev, Jitomir, Odesa, Liov

Zaporojie / FOTO: NEXTA

ACTUALIZARE 10.30 "Pacea nu pică din cer", a declarat ambasadorul Ucrainei în Germania, Oleksii Makeev, citat joi de DPA, cerând mai mult sprijin pentru ţara sa în respingerea invaziei Rusiei, transmite Agerpres.

"Pacea nu pică din cer. Trebuie luptat pentru asta. Şi asta este ceea ce facem noi, ucrainenii, în numele tuturor europenilor", a declarat Makeev ziarelor din grupul german Funke Media Group în comentarii care urmează să fi publicate joi.

Ucrainenii ar aprecia "mai mult curaj şi hotărâre din partea aliaţilor şi partenerilor noştri", a spus ambasadorul.

ACTUALIZARE 10.11 Primarul din Liov, Andri Sadovi, a anunțat că 90% din oraș a rămas fără electricitate. Primarul a precizat că și alimentarea cu apă ar putea fi întreruptă, în urma atacului din această dimineaţă.

ACTUALIZARE 10.00 Primarul Kievului, Vitali Klitschko, a postat pe Telegram: Până în prezent, două persoane au fost salvate dintr-o casă avariată. Salvatorii continuă operațiunile de căutare și salvare. De asemenea, resturi de rachete au avariat o mașină pe una dintre străzile centrale.

ACTUALIZARE 09.50 Jurnalista ucraineană Irina Matviyishyn relatează că au fost auzite explozii în regiunea Liov, care se află în vestul Ucrainei.

Massive missile attack against Ukraine this morning. Explosions in Kyiv, Kharkiv, Odesa, Dnipro, Poltava Zhytomyr Oblasts, Russia launches missiles in groups from different directions, incl. the Black Sea, flying as far as Lviv and Chernivtsi in the west. air defense working — Iryna Matviyishyn (@IMatviyishyn) December 29, 2022

ACTUALIZARE 09.30 Un nou val de rachete, asupra Ucrainei în această dimineaţă. Sistemele de apărare antiaeriană operează în regiunile Chernihiv, Hmelnițki, Kiev, Nikolaiev, Poltava, Sumî, Jitomir.

ACTUALIZARE 09.15 Mykhailo Podolyak, consilier al șefului biroului președintelui Ucrainei, Volodymyr Zelenskiy, a afirmat pe Twitter că peste 120 de rachete au fost lansate în Ucraina în această dimineață. El a scris pe Twitter: 120+ rachete deasupra Ucrainei lansate de "lumea malefică a Rusiei" pentru a distruge infrastructura critică & a ucide în masă civili.

29.12.22. 120+ missiles over launched by the "evil Russian world" to destroy critical infrastructure & kill civilians en masse. We’re waiting for further proposals from "peacekeepers" about "peaceful settlement", "security guarantees for RF" & undesirability of provocations. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) December 29, 2022

ACTUALIZARE 08.50 Administrația militară a orașului Kiev anunță că apărarea aeriană funcționează în capitala Ucrainei, potrivit The Kyiv Independent.

ACTUALIZARE 08.40 Ruşii lansează rachete spre Ucraina de pe navele din Marea Neagră, potrivit lui Oleksandr Vilkul, șeful administrației militare ucrainene din Krivoi Rog. Rachete au fost reperate deasupra regiunii Jitomir, potrivit guvernatorului local Vitaliy Bunechko, citat de The Guardian.

ACTUALIZARE 08.30 În timp ce se primesc informații despre explozii în Kiev, consilierul biroului prezidențial Oleksiy Arestovych a scris pe Facebook că peste 100 de rachete au fost lansate în mai multe valuri, iar alarmele de raid aerian au putut fi auzite în toată țara.

Administrația militară a orașului Kiev a postat pe Telegram că: "Kiev! Apărarea antiaeriană funcționează! Păstrați-vă calmul! Rămâneți în adăposturi până la declanșarea alarmei antiaeriene!".

ACTUALIZARE 08.05 Rușii au bombardat noaptea trecută două sate din regiunea Zaporojie.

Rachetele au distrus mai multe clădiri, au avariat o conductă de gaz și o linie electrică.

#Russian invaders shelled two villages in #Zaporizhzhia region at night.



The rockets destroyed several buildings, damaged a gas pipeline and an electricity line. pic.twitter.com/Z5bdiILyga — NEXTA (@nexta_tv) December 29, 2022

Sirenele de raid aerian au răsunat în capitala Kiev și în regiunile Herson și Nikolaiv din sudul Ucrainei la primele ore ale dimineții de joi, la o zi după ce forțele rusești au intensificat atacurile cu mortiere și artilerie asupra orașului Herson.

Deocamdată, nu sunt informații despre tiruri de rachete, ci doar notificări prin intermediul guvernatorilor, pe Telegram, că alarmele sună și că oamenii ar trebui să se îndrepte spre adăposturi.

Analiștii de la Institutul pentru Studiul Războiului, cu sediul în SUA, consideră că Rusia a ajuns la un impas în Bahmut.

Miercuri, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că "doar câțiva" civili au rămas în orașul de pe linia frontului, aflat în provincia estică Donețk. Într-o postare pe Telegram, liderul ucrainean a spus despre oraș că "nu există niciun loc care să nu fie acoperit de sânge".

