Război în Ucraina, ziua 308 | Putin interzice exporturile de petrol și produse petroliere către țările care impun un plafon de preț. Ucrainenii se aproapie de recucerirea orașului Kreminna. Aproape 7.000 de civili ucişi în Ucraina

ACTUALIZARE 08.30 Forțele ruse au tras 33 de rachete asupra unor obiective civile din orașul ucrainean Herson, în 24 de ore, a anunțat armata ucraineană pe Telegram.

Analistul militar ucrainean Oleh Zhdanov spune că luptele s-au intensificat, potrivit Reuters, Rusia desfășurând mai multe tancuri și vehicule blindate pe liniile de front.

ACTUALIZARE 08.28 Un spital din Herson a fost lovit de un bombardament rusesc, marţi.

Maternitatea unui spital din orașul Herson, din sudul Ucrainei, a fost lovită de un bombardament rusesc, a declarat Kirilo Timoșenko, șeful adjunct al biroului președintelui Ucrainei.

In Kherson, the maternity ward of a hospital came under shelling



This was told by the deputy head of the Ukrainian Presidential Office Kyrylo Tymoshenko. According to him, 2 children were born in this building today, the doctors managed to complete the operation before shelling. pic.twitter.com/v1EWlR7qiZ