Război în Ucraina, ziua 304 | Forțele ucrainene resping atacurile rușilor în Luhansk și Donețk. Consilierul prezidențial Andryi Yermak: Anul viitor va fi cu adevărat anul victoriei

Forțele ucrainene / FOTO: www.facebook.com/GeneralStaff.ua

ACTUALIZARE Pentru prima oară, astăzi este Ajunul Crăciunului şi pentru ucraineni. "Cel mai important este să îndepărtăm şi să ştergem tot ce ne leagă de Rusia". Baricadele de la Kiev, transformate în decorațiuni.

ACTUALIZARE La Mariupol, rușii continuă să dărâme clădirile distruse în timpul invaziei.

In #Mariupol, #Russian occupiers tear down houses they have destroyed during the invasion of the city. pic.twitter.com/LS42gSGc5R — NEXTA (@nexta_tv) December 24, 2022

ACTUALIZARE Doi civili au murit și 5 au fost răniți în regiunea Donețk, în atacurile rușilor.

Persoanele ucise locuiau în comunitatea Kurakhove, potrivit guvernatorului regiunii, Pavlo Kyrylenko.

Răniții sunt din Yelyzavetivka, Lyman și Bahmut.

ACTUALIZARE Forțele ucrainene au respins atacurile rușilor în apropiere de Andriivka, regiunea Luhansk, iar în Donețk la Yampolivka, Rozdolivka, Bakhmutske, Bahmut, Pivnichne, Kranshorivka, Vodiane și Mariinka.

Statul Major al armatei ucrainene a confirmat că la Zaporojie au fost distruse joi două sisteme de artilerie rusești. Peste 70 de soldați din forțele Moscovei au fost răniți.

ACTUALIZARE Rușii au lovit un bloc de locuințe din orașul Herson.

While #Putin claims that #Kherson is part of #Russia, his troops continue to shell the civilian areas of the city. pic.twitter.com/woFkkknCXU — NEXTA (@nexta_tv) December 24, 2022

ACTUALIZARE Republica Moldova a simplificat regulile de intrare pentru cetățenii ucraineni la granița moldo-română și pe aeroportul Chișinău.

Până pe 1 februarie 2023, cetățenii Ucrainei vor putea trece granița cu pașaport, permis de conducere sau permis de ședere.

CITEȘTE ȘI Congresul SUA a adoptat proiectul de lege care prevede un ajutor de 45 de miliarde de dolari pentru Ucraina

Potrivit lui Yermak, vizita la Washington a întărit legătura dintre Zelenski și Biden.

Întâlnirea bilaterală de la Casa Albă și conferința de presă comună au demonstrat "cât de profund personal resimte președintele Biden tot ce are legătură cu Ucraina" și faptul că Statele Unite sunt adevăratul lider al lumii libere și al democrației, a declarat consilierul lui Zelenski.

Washingtonul îi cere lui Putin să "recunoască realitatea" după ce liderul de la Kremlin a vorbit despre "războiul din Ucraina". Un deputat municipal din Sankt Petersburg a depus plângere la adresa lui Putin

Detaliile și semnele legăturii puternice dintre cei doi, precum și ecourile vizitei surpriză, prima vizită externă a lui Volodimir Zelenski de la începutul războiului, au acoperit eșecul în obținerea imediată de către Ucraina a tancurilor americane Abrams, a avioanelor de luptă F-16 și a sistemului ATACMS - sistem tactic de rachete cu rază lungă de acțiune.

"Este pentru prima dată în istorie când Ucraina și Statele Unite sunt apropiate ca parteneri strategici. Există o relație foarte caldă, foarte prietenoasă, [o] relație personală între [cei] doi președinți", a spus Yermak, care a fost alături de Zelenski în timpul călătoriei.

Yermak a evidențiat întâlnirile pe care Zelenski le-a avut cu liderii Congresului, inclusiv cu liderii republicani Mitch McConnell, liderul minorității din Senat, și cu Kevin McCarthy, principalul candidat pentru a deveni președintele Camerei, luna viitoare.

Yermak a pus aceste detalii în contrapondere cu afirmațiile jurnalistului Fox News Tucker Carlson, care a declarat că Zelenski a arătat "ca un manager de club de striptease", care ar fi trebuit dat afară din Congres pentru că a îndrăznit să poarte ținuta kaki atunci când s-a adresat aleșilor SUA.

Tucker Carlson a declarat "lucruri murdare", dar "el nu este vocea Partidului Republican, nu este vocea marelui Partid Republican și pot să trag această concluzie după ce ne-am întâlnit cu reprezentanții GOP din Congres", a declarat Yermak.

Biden a anunțat un ajutor în asistență militară de 1,85 de miliarde de dolari și livrarea unui sistem defensiv Patriot, mult așteptat de Kiev.

"Sper că vom primi tot ce avem nevoie și că această vizită va trimite un semnal foarte puternic pentru toți aliații că Statele Unite ale Americii cred în victoria noastră", a subliniat consilierul prezidențial.

The leaders of the free world. A historic meeting of the Presidents of and the – @ZelenskyyUa and @POTUS.



A great victory is ahead. pic.twitter.com/k6IIN5l9rP — Andriy Yermak (@AndriyYermak) December 21, 2022

Evenimentele ultimelor 24 de ore:

Vladimir Putin le-a ordonat șefilor industriei de apărare să se asigure că armata primește toate armele și echipamentele în cel mai scurt timp posibil pentru a putea lupta în Ucraina.

Forțele rusești dărâmă teatrul din Mariupol, unde sute de civili au murit după o lovitură aeriană. "Este o tentativă de a ascunde pentru totdeauna dovezile uciderii deliberate a ucrainenilor de către ruși", a declarat ministrul Culturii, Oleksandr Tkachenko.

Iranul caută să mărească distribuția de arme avansate către Rusia, potrivit serviciilor israeliene de informații.

Președintele Volodimir Zelenski s-a întors la Kiev după vizita la Washington.

Înaltul oficial instalat de Rusia în regiunea Zaporojie a declarat că bombardarea centralei nucleare controlate de ruși aproape că a încetat. Vorbind la televiziunea de stat rusă, guvernatorul Evgheni Balitsky a declarat vineri că trupele ruse nu vor părăsi centrala nucleară – cea mai mare din Europa – și că aceasta nu va reveni niciodată sub controlul Ucrainei.

ŞTIRILE ZILEI