Război în Ucraina, ziua 297 | Kievul se așteaptă la o invazie rusească din nord în jurul datei de 24 februarie. Rusia susține că armele sale de „înaltă precizie” au lovit infrastructura energetică a Ucrainei

ACTUALIZARE Într-un interviu acordat Sky News, generalul major Andrii Kovalchuk a spus că forțele ruse ar putea încerca să invadeze Ucraina din nord, est și sud, poate chiar pe 24 februarie. "Ne așteptăm la astfel de scenarii. Ne pregătim pentru asta. Trăim cu gândul că vor ataca din nou", a afirmat militarul, citat de The Guardian.

Potrivit lui Kovalchuk, Kievul ar fi mai bine pregătit să apere trupele lui Putin, adăugând că „nu va mai fi cazul să intre pur și simplu, așa cum s-a întâmplat pe 24 februarie”.

ACTUALIZARE Rusia susține că armele sale de „înaltă precizie” au lovit infrastructura energetică a Ucrainei. Ministerul rus al Apărării a declarat vineri că armele sale de „înaltă precizie” au lovit părți ale complexului militar-industrial al Ucrainei și facilitățile administrative și energetice ale țării.

ACTUALIZARE Illia Ponomarenko, de la Kyiv Independent, scrie că azi este instalat bradul de Crăciun din centrul Kievului, la doar o zi după ce forțele ruse au lansat un alt val de atacuri asupra Ucrainei, inclusiv asupra Capitalei. "De data asta nu există târg de Crăciun, dar îți poți încărca gadgeturile în acest loc", scrie jurnalistul.

Meanwhile, Ukraine’s main Christmas Tree is being installed, as always, on Sofiyska Square in Kyiv.

No Christmas market this time around… but you can charge your gadgets at the place pic.twitter.com/grX4wkMIZb