Război în Ucraina, ziua 296. Oficialii ucraineni avertizează despre o nouă ofensivă majoră a Rusiei. Senatul SUA aprobă ajutor de 800 de milioane de dolari

ACTUALIZARE Infrastructura critică din Ucraina a fost lovită de un atac cu rachete rusești

Rusia a lansat vineri un nou raid de rachete asupra Ucrainei, iar sistemele de apărare aeriană au intrat în funcțiune în toată țara, au declarat oficiali ucraineni.

S-au auzit explozii în orașul Harkov, din est, iar oficialii locali au spus că infrastructura critică a fost afectată.

Martorii Reuters au auzit explozii în capitala Kiev. Nu se știe dacă au fost victime și nici ce infrastructură critică a fost lovită.

Guvernatorul regiunii de nord Sumy a declarat că au existat întreruperi de curent în regiunea sa din cauza loviturilor cu rachete de vineri.

Air alert in most regions of #Ukraine.



Local officials report that #Russian missiles have already entered #Ukrainian airspace. pic.twitter.com/EywxpnqJTK