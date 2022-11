Război în Ucraina, ziua 277 | Cea mai tânără victimă a atacurilor rusești a fost înmormântată. Electricitatea a fost restabilită în aproape tot Kievul. Zăpada pune stăpânire pe Capitală

ACTUALIZARE 15.28 Electricitatea a fost restabilită în aproape tot Kievul, la patru zile după un atac devastator asupra infrastructurii sale critice, a informat administraţia militară din capitala Ucrainei.

ACTUALIZARE 15.24 Șeful administraţiei militare ucrainene a regiunii Herson, Iaroslav Ianuşevici, a declarat că numai în ultimele 24 de ore ruşii au efectuat 54 de lovituri asupra teritoriului regiunii, ucigând o persoană şi rănind alte două, între care un copil.

ACTUALIZARE 14.49 Câteva fotografii șocante ale podului Antonivski distrus din Herson au fost publicate de fotograful AP Bernat Armangué. Podul, principalul punct de trecere peste râul Nipro din Herson, a fost distrus de trupele ruse la începutul lunii noiembrie, după ce forțele Kremlinului s-au retras din oraș. Președintele Volodimir Zelenski a acuzat armata rusă că a distrus în mod deliberat infrastructura critică în timpul retragerii lor din oraș, inclusiv aprovizionarea cu energie electrică și apă.

Trupele ucrainene au intrat în Herson pe 11 noiembrie, după ce armata rusă s-a retras din oraș, pe care l-au capturat în stadiul incipient al conflictului, la scurt timp după ce au invadat Ucraina, în februarie 2022.

ACTUALIZARE 14.36 Astronautul în retragere al NASA Scott Kelly, care s-a îmbarcat în cel mai lung zbor spațial al unui american, a vizitat Ucraina.

Kelly, în vârstă de 58 de ani, un veteran în patru zboruri spațiale, a vizitat spitalul specializat pentru copii Okhmatdyt.

Without light. Without heat. Without water. Without connection. Just as long as we are without you, russians!



Photo: Evgeniy Maloletka

Vladyslav Sodel pic.twitter.com/xBTkw5PBvx — Defense of Ukraine (@DefenceU) November 26, 2022

ACTUALIZARE 12.57 - Alerte de raid aerian, pentru zone din estul şi sudul Ucrainei. Câteva orașe, lovite de obuze şi artileria grea a rușilor. A fost lovită infrastructura feroviară din Krivoi Rog

"S-au înregistrat pagube semnificative, nu există nicio posibilitate de deplasare pe calea ferată acum", a anunţat responsabilul districtual Evgheni Sitnicenko, în cursul telemaratonului de dimineaţă la posturile de televiziune ucrainene, adăugând că au fost avariate şi câteva case de locuit din apropierea căii ferate, dar că nicio persoană nu a fost ucisă.

ACTUALIZARE 12.00 - Germania transferă în Ucraina 10 tancuri M1070 Oshkosh și 53 de vehicule blindate folosite de polițiștii de frontieră germani.

Germany transfers to Ukraine 10 M1070 Oshkosh tank tractors and 53 armored vehicles used by German border guards.



Photos for clarity pic.twitter.com/VEeMZPHy94 — ТРУХА English (@TpyxaNews) November 27, 2022

ACTUALIZARE 10.30 - La Kiev a început să ningă, iar alimentarea cu energie electrică este perturbată

Ninsori abundente sunt aşteptate începând de duminică la Kiev, cu temperaturi sub pragul de îngheţ atât ziua, cât şi noaptea, în timp ce milioane de oameni care locuiesc încă în capitala ucraineană şi în jurul acesteia nu au acces limitat la electricitate şi căldură, conform Agerpres.

"Dacă consumul creşte seara, numărul de întreruperi ar putea să crească de asemenea", a explicat Zelenski în discursul său video cotidian, difuzat în cursul nopţii.

10:03 am in #Kyiv



Snow morning from Ukraine!

We had power for 10 minutes (not joking), I managed to make #warcoffee



Lucky person

Plans for today? One big plan - Sunday pic.twitter.com/f0THk2NPGp — Yaroslava Antipina (@strategywoman) November 27, 2022

ACTUALIZARE 09.30 - Procuratura Generală: Forțele ruse au comis peste 49.000 de crime de agresiune, crime de război

Procuratura Generală a Ucrainei a raportat pe 26 noiembrie că 49.471 de crime de agresiune și crime de război au fost comise de forțele ruse în Ucraina, de la începutul războiului.

Autoritățile ucrainene de aplicare a legii au înregistrat, de asemenea, 19.139 de crime împotriva securității naționale a Ucrainei.

ACTUALIZARE 09.05 - Statul Major: Ucraina respinge avansul trupelor rusești în apropierea a cinci așezări din est

În ultima zi, forțele ucrainene au respins atacurile rusești în apropiere de Stelmakhivka din regiunea Lugansk și Bilohorivka, Marinka, Verkhnokamianske și Spirne din regiunea Donețk, a raportat Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei.

Armata Ucrainei a lovit două centre de comandă, 11 concentrări rusești de echipamente și personal militar și „un alt loc strategic” al armatei ruse, a declarat Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei, anunță The Kyiv Independent, pe Twitter.

Ukraine's military hit two command centers, 11 Russian concentrations of military equipment and personnel, and "one other strategic site" of the Russian military over the same period, the General Staff of Ukraine's Armed Forces said.

ACTUALIZARE 09.00 - Pe Twitter a apărut o imagine din satelit, realizată deasupra Ucrainei, pe timp de noapte, în care se vede că țara aflată sub bombardamentul rusesc este scufundată într-un întuneric aproape total.

Satellite photo of Ukraine at night.

“Ukraine is winning” the US insists. pic.twitter.com/7kfLmQ0CKu — Kim Dotcom (@KimDotcom) November 27, 2022

ACTUALIZARE 08.30 - Cea mai tânără victimă a terorismului rus a fost înmormântată. Copilul a trăit doar două zile.

”Pentru fiecare dintre copiii noștri, pentru fiecare dintre bebelușii noștri, soldații noștri se vor lupta cel mai mult pe câmpul de luptă. Dar oricât de puternică ar fi furia noastră, nu vom deveni niciodată ca voi, ruși”, scriu pe Twitter cei de la Defense Ukraine.

Serhiyko

The youngest victim of russian terrorism.

The baby lived for only two days.

For each of our children, for each of our babies, our soldiers will fight their hardest on the battlefield. But no matter how strong our rage is, we will never become like you, russians. pic.twitter.com/XEbIWcVFIO — Defense of Ukraine (@DefenceU) November 26, 2022

In every settlement of the occupied #Zaporizhzhia region there are torture chambers and places where #Ukrainians are illegally detained, reports head of #Melitopol Ivan Fedorov.

In every settlement of the occupied #Zaporizhzhia region there are torture chambers and places where #Ukrainians are illegally detained, reports head of #Melitopol Ivan Fedorov. pic.twitter.com/XLgWlzzWBQ — NEXTA (@nexta_tv) November 27, 2022

ACTUALIZARE 08.00 - Regiunea Odesa și centrul regional în sine rămân în prioritățile inamicului, în ciuda schimbării liniei frontului semnificativ spre est după eliberarea malului drept, anunță, duminică dimineață, Comandamentul Operațional Sud al Ucrainei.

În plus, spun ofițerii ucraineni, regiunea este destul de sistematic supusă atacurilor cu rachete și drone. Dronele aeriene marine efectuează zboruri de recunoaștere și încearcă să descopere obiective din împrejurimi, inclusiv a sistemelor de apărare antiaeriană.

Sumarul zilei de ieri

Peste 6 milioane de gospodării din Ucraina sunt în continuare afectate de întreruperi de energie electrică, la două zile după loviturile rusești țintite asupra infrastructurii energetice a țării, a declarat președintele Volodimir Zelenski.

Bombardamentele rusești asupra orașului Herson din sudul Ucrainei au ucis vineri 15 civili, au declarat oficialii, în timp ce inginerii din întreaga țară încercau să restabilească alimentarea cu apă și energie electrică în marile orașe. Treizeci și cinci de persoane au fost rănite, inclusiv un copil, și mai multe "case private și clădiri înalte" au fost avariate, a declarat oficialul orașului, Galina Lugova. Bombardamentul asupra Hersonului, oraș cheie din estul țării, recent recucerit de forțele ucrainene, a fost suferit cel mai mult în ultimele zile.

Șeful poliției naționale ucrainene, Ihor Klimenko, a declarat că 32 de civili au fost uciși în Herson din 9 noiembrie, când forțele ruse au fost forțate să se retragă din orașul pe care îl ocupaseră timp de opt luni, relatează Kyiv Independent. De atunci, trupele ruse au bombardat frecvent oraşul Herson.

Premierii Lituaniei, Poloniei și Ucrainei s-au întâlnit sâmbătă la Kiev pentru discuții și pentru a-și reitera angajamentul de colaborare "pentru a contracara agresiunea Rusiei".

Autoritățile ucrainene fac tot posibilul pentru a restabili alimentarea cu energie electrică, în pofida bombardamentelor rusești.

Armata Moscovei începe să rămână fără muniție și folosește rachete din anii '80, de pe care au scos focoasele nucleare, susțin serviciile de informații. Piesele grele de artilerie occidentale, care se strică pe frontul din Ucraina, sunt trimise pentru a fi reparate într-o unitate specială din Polonia. Este dezvăluirea cotidianului The New York Times, care citează oficiali americani și ucraineni.

Deși dovezile privind bombardamentele intenționate asupra zonelor rezidențiale și a infrastructurii energetice a Ucrainei sunt evidente, Moscova continua să susțină că războiul nu este împotriva populației.

