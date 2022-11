Război în Ucraina, ziua 275 | Atac cu rachete lângă un spital din Zaporojie. Cel puţin patru morţi într-un bombardament rusesc asupra oraşului Herson

CITIȚI ȘI: “Suntem ucraineni. Suntem puternici". Moralul este important la Kiev, în timp ce iarna se instalează cu repeziciune. Locuitorii, adăpostiţi în "punctele de invincibilitate" care oferă energie electrică, apă și alimente

ACTUALIZARE 09.49 Președintele Volodimir Zelenski a transmis că apreciază decizia Irlandei, Republicii Moldova și României de a onora victimele Holodomorului.

"Recunoașterea de către voi a Holodomorului ca genocid împotriva ucrainenilor și crimă împotriva umanității este astăzi mai importantă ca niciodată. Împreună restabilim justiția istorică și câștigăm viitorul liber al Europei! - a scris Zelenski pe Twitter.

Senatorii şi deputaţii români au votat, miercuri, cu 248 de voturi "pentru" şi o abţinere, Declaraţia Parlamentului României referitoare la comemorarea foametei deliberate din anii 1932 - 1933 din Ucraina, Holodomor.

I praise , & decision on honoring the Holodomor 1932-1933 victims’ memory! Your recognition of the Holodomor as a genocide of people & a crime against humanity is more important than ever today. Together we restore historical justice & gain the free future of Europe!