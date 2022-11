Război în Ucraina, ziua 274 | Zelenski: Cu temperaturi sub zero, câteva milioane de oameni fără alimentare cu energie, fără încălzire și fără apă, aceasta este, evident, o crimă împotriva umanității

ACTUALIZARE 08.45 Imagini de la Institutul Inimii din Kiev, unde, din cauza bombardamentelor, lumina s-a stins în timpul unei operații pe cord. Pacientul este un copil, transmite NEXTA.

At the #Kyiv Institute of the Heart, due to the shelling, the light went out during the operation on the child's heart.



Fortunately, the hospital has a generator, and the doctors were able to finish the operation. pic.twitter.com/1N9TYCbyEc