Război în Ucraina, ziua 267: Explozii auzite în Crimeea. Ambasadorul SUA la ONU: Dacă Rusia încetează să lupte, războiul se încheie. Dacă Ucraina încetează să lupte, Ucraina nu mai există

ACTUALIZARE Ministrul ucrainean al infrastructurii, Oleksandr Kubrakov, a declarat joi că s-a ajuns la un acord pentru prelungirea cu 120 de zile a iniţiativei privind exportul de cereale din porturile ucrainene de la Marea Neagră, relatează Reuters şi AFP.

ACTUALIZARE Ucraina va primi probabil acces la locul unde o rachetă a ucis două persoane în sud-estul Poloniei, a declarat joi Jakub Kumoch, consilierul principal de politică externă al preşedintelui polonez, după ce Kievul a cerut acces la locul exploziei, transmite Reuters.

ACTUALIZARE Rusia 'pierde' pe toate fronturile războiului său în Ucraina, a apreciat miercuri seara şeful statului major american, generalul Mark Milley, calificând drept 'crimă de război' atacurile ruseşti care au vizat în 15 noiembrie reţeaua de electricitate din întreaga Ucraină, relatează AFP.

ACTUALIZARE Preşedintele ucrainean Volodmir Zelenski a cerut miercuri accesul experţilor ucraineni la 'toate datele' occidentalilor şi de la locul exploziei rachetei care a căzut în Polonia, lângă graniţa cu Ucraina, relatează AFP.

ACTUALIZARE Când m-am întâlnit cu președintele Zelenski, mesajul lui a fost simplu: El caută o pace justă bazată pe Carta ONU. Nu putem spune același lucru despre Rusia. Dacă Rusia încetează să lupte, războiul se încheie. Dacă Ucraina încetează să lupte, Ucraina se nu mai există, a scris pe Twitter ambassadorul SUA la ONU, Linda Thomas-Greenfield

