Război în Ucraina, ziua 250. Rusia a lansat un atac masiv cu rachete în toată Ucraina. ONU continuă să implementeze un acord privind cerealele, în ciuda faptului că Moscova a suspendat participarea la pact

Război în Ucraina / FOTO: Kyiv Independent. Captura Twitter

ACTUALIZARE Analiza momentului cu generalul (r) Virgil Bălăceanu și Robert Lupițu, redactor-șef Calea Europeană.

”Suspendarea participării la pact este un gen de șantaj din partea Rusiei: Nu mai loviți navele militare, ele sunt în totalitate, deși nu este un adevăr, destinate protecției navelor civile care exportă cereale, pentru că ei simt această vulnerabilitate și atunci aplică acest șantaj, nu mai aprobăm expoturile pentru că voi ne loviți navele, ceea ce înseamnă o vulnerabilitate deosebită” a declarat la TVR Info, generalul Virgil Bălăceanu.

ACTUALIZARE Rusia a lansat un atac masiv cu rachete în toată Ucraina, inclusiv în capitala Kiev, provocând întreruperi de curent și apă, spun oficialii ucraineni.

Cel puțin două explozii au fost raportate la Kiev. Un locuitor a declarat pentru BBC că districtul său nu mai are curent electric.

În orașul Harkov, din nord-estul orașului, au fost afectate infrastructuri critice, au declarat autoritățile locale.

ACTUALIZARE Rezerviștii pe care Rusia i-a desfășurat în prima linie sunt adesea prost echipați, cu puști în „stare abia utilizabilă”, a declarat Ministerul Apărării din Regatul Unit în ultimul său raport de informații.

Rusia a desfășurat câteva mii de rezerviști nou mobilizați în prima linie în Ucraina de la jumătatea lunii octombrie. În multe cazuri, aceștia sunt prost echipați. În septembrie, ofițerii ruși erau îngrijorați de faptul că unii rezerviști mobilizați recent soseau în Ucraina fără arme.

Imaginile cu sursă deschisă sugerează că acele puști care au fost date rezerviștilor mobilizați sunt, de obicei, AKM-uri, o armă introdusă pentru prima dată în 1959. Multe sunt probabil în stare abia utilizabilă în urma depozitării proaste, se arată în raport.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 31 October 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/2ZQnn5d7fS



#StandWithUkraine pic.twitter.com/EqeG41LZiK — Ministry of Defence (@DefenceHQ) October 31, 2022

ACTUALIZARE Mai multe explozii au fost auzite la Kiev în această dimineață, potrivit oficialilor ucraineni și rapoartelor presei locale.

Consilierul prezidențial Anton Gerașcenko a declarat că „cel puțin trei” explozii au auzit în oraș, în timp ce „40 de rachete de croazieră rusești” au fost lansate asupra Ucrainei.

The Kyiv Independent a postat pe Twitter: „Luni dimineața au fost auzite aproximativ 7-8 explozii în Kiev și regiunea Kiev. Momentan nu se cunoaște cauza exploziilor.”

Several explosions heard in Kyiv.



Around 7-8 explosions were heard in Kyiv and Kyiv Oblast early on Oct. 31. The cause of the explosions is currently unknown. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) October 31, 2022

Centrul Comun de Coordonare (JCC) din Istanbul, unde lucrează personalul rus, ucrainean și turc și al ONU, a transmis, într-o declarație, că cele trei delegații aveau un plan de tranzit pentru 16 nave luni și au convenit să fie efectuate inspecții pentru 40 de nave.

#Ukraine, #Turkey and the #UnitedNations agreed on the movement of 16 ships in the Black Sea on Monday as part of the "grain initiative." #Russia has been "informed" of the decision.https://t.co/YXEi3UbjjT — NEXTA (@nexta_tv) October 31, 2022

Turcia anunță că Rusia își suspendă participarea la inspectarea navelor care transportă cereale din Ucraina

• Statul major al forțelor armate al Ucrainei susține că Rusia intenționează să-și retragă artileria grea din Herson.

Forțele ruse intenționează să-și scoată artileria de pe malul drept al râului Nipro, în regiunea de sud a Hersonului, și posibil să o transfere în alte zone de linie frontală, potrivit ultimului raport al armatei ucrainene, citat de The Guardian.

• Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a susținut că forțele sale au respins o „ofensivă aprigă” a trupelor ruse în regiunea de est Donețk. „Astăzi au oprit acțiunile ofensive feroce ale inamicului”, a spus Zelenskiy în discursul său de duminică seara. „Atacul rusesc a fost respins.” Cele mai aprige lupte din regiunea Donețk au fost în jurul orașelor Bakhmut și Avdiivka.

• Nava emblematică a Rusiei de la Marea Neagră, Amiralul Makarov, a fost avariată și posibil dezactivată în timpul unui atac îndrăzneț cu drone ucrainene în weekendul în portul Sevastopol din Crimeea, potrivit unei examinări a imaginilor video. Anchetatorii independenți au spus că fregata a fost una dintre cele trei nave rusești care au fost lovite sâmbătă. Mai multe drone au lovit marina rusă la ora 4.20. Consilierii lui Zelenski au sugerat că Ucraina se află în spatele raidului bine orchestrat, deși guvernul său nu și-a revendicat responsabilitatea, transmite The Guardian

• În urma atacului de la Sevastopol, Kremlinul a declarat că se retrage dintr-un acord de cereale intermediat de ONU care permite navelor civile să exporte cereale și îngrășăminte din porturile Mării Negre. Rusia a susținut că nu poate „garanta siguranța navelor civile” care călătoresc în temeiul pactului după atacul asupra flotei sale de la Marea Neagră. Zelenski, însă, a spus că Moscova caută un pretext pentru a pune capăt inițiativei, potrivit CNN

• Comunitatea internațională a condamnat decizia Rusiei de a suspenda acordul pentru cereale la Marea Neagră, intermediat de ONU. Președintele american Joe Biden a descris această mișcare drept „pur scandaloasă”, în timp ce secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, a spus că Rusia se folosește de alimente.

