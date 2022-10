Război în Ucraina, ziua 245 | Noi lovituri asupra regiunii Doneț. Rusia a discutat la Consiliul de Securitate al ONU despre "bomba murdară" pe care Ucraina ar vrea să o folosească

ACTUALIZARE 09.00 Guvernul de la Kiev le recomandă ucrainenilor refugiaţi să rămână peste iarnă în străinătate din cauza situaţiei energetice. Rusia terorizează populaţia civilă cu bombardamentele asupra infrastructurii vitale şi există riscul ca iarna să fie foarte grea şi din această perspectivă. Cei care nu au plecat până acum din Ucraina primesc sprijin de la întreprinzătorii care produc sobe de mici dimensiuni.

Într-un atelier din Nikolaiev e forfotă mare. Se fac sobe din metal care pot fi folosite atât cu lemne cât şi cu arzătoare pe gaz.

ACTUALIZARE 08.25 Mai multe surse militare și de securitate afgane au declarat pentru Foreign Policy că membri ai Corpului de comando al Armatei Naționale Afgane spun că sunt contactați cu oferte pentru a se alătura armatei ruse în Ucraina, transmite The Kyiv Independent.

Înainte ca SUA să cedeze Afganistanul talibanilor în august 2021, ar fi cheltuit aproape 90 de miliarde de dolari pentru construirea Forțelor Naționale de Apărare și Securitate Afgane. Comandourile au fost antrenate de către trupele SEAL ale Marinei americane și de Serviciul Special Aerian britanic.

ACTUALIZARE 08.20 Comandamentul operațional "Sud" a raportat că forțele ucrainene au ucis 26 de soldați ruși și au distrus patru mortiere, un complex de rachete antiaeriene TOR, șase vehicule blindate și un depozit de muniții în sudul Ucrainei la 25 octombrie.

Forțele armate ucrainene au doborât, de asemenea, două drone kamikaze în regiunea Herson, transmite The Kyiv Independent.

ACTUALIZARE 08.10 Președintele Germaniei a trăit experiența ucrainenilor care sunt nevoiți să se ascundă în adăposturi atunci când sună sirenele.

Frank Walter Steinmeier era în vizită în Cernihiv când s-a dat alarma. A fost dus imediat într-un buncăr din apropriere.

ACTUALIZARE 08.00 Fundația Nobel nu i-a invitat pe ambasadorii din Rusia și Belarus la ceremonia de decernare a Premiului Nobel 2022 de la Stockholm, care va avea loc pe 10 decembrie. La ceremonie a fost invitată Sviatlana Tsikhanouskaya, liderul opoziției din Belarus.

