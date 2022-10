Război în Ucraina, ziua 236 | Kievul, atacat cu drone kamikaze. Două persoane, prinse sub dărâmături. Explozii şi la Odesa. Centrala nucleară Zaporojie, deconectată de la reţeaua electrică

ACTUALIZARE 11.19 Iranul a declarat din nou luni că nu a furnizat Rusiei drone pentru a le folosi în Ucraina.

"Știrea conform căreia Iranul ar fi furnizat drone Rusiei are ambiții politice și este difuzată de surse occidentale. Noi nu am furnizat armament niciunei părți aflate în război", a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului iranian de Externe, Nasser Kanaani, în timpul unei conferințe de presă săptămânale, relatează Reuters.

ACTUALIZARE 11.10 Mesajul președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, după ce Rusia a lansat zeci de atacuri cu drone asupra Ucrainei, inclusiv a Kievului.

"Toată noaptea și toată dimineața, inamicul a terorizat populația civilă. Dronele kamikaze și rachetele atacă toată Ucraina. O clădire rezidențială a fost lovită în Kiev", a declarat Zelenski într-o postare pe Telegram. "Inamicul poate ataca orașele noastre, dar nu va putea să ne înfrângă. Ocupanții vor avea parte doar de o pedeapsă corectă și de condamnarea generațiilor viitoare. Iar noi vom obține victoria".

ACTUALIZARE 10.59 Generalul Ben Hogdes, fost comandant al trupelor SUA în Europa: Prin declaraţia de săptămâna trecută, în care spunea că nu mai e nevoie de atacuri aeriene masive, Vladimir Putin spune de fapt că stocurile de rachete sunt reduse, că nu le poate reface şi că cei din jurul său i-au spus că dacă va continua astfel de atacuri, Rusia va ajunge să rămână fără putere de apărare în faţa oricărui potenţial atacator. A realizat că este o risipă de muniţie. Folosind aceste drone kamikaze încă încearcă să terorizeze oameni nevinovaţi şi făcându-ne pe noi toţi să fim anxioşi şi să lungească războiul. Ţinta folosirii acestor drone sunt oamenii nevinovaţi, dar şi disponibilitatea noastră de a sprijini Ucraina. Desigur că va eşua, e o măsură disperată la care a recurs.

ACTUALIZARE 10.30 Două personae, prinse sub dărâmături, după atacul cu drone kamikaze asupra Kievului, a transmis primarul orașului, citat de The Guardian. Alte 18 persoane au fost salvate dintr-o clădire lovită de drone kamikaze.

Vitali Klitschko, pe Telegram: Ca urmare a unui atac cu drone kamikaze, a avut loc o explozie într-o clădire din cartierul Șevcenko din capitală. 18 persoane au fost salvate. Potrivit informațiilor preliminare, doi locatari au rămas sub dărâmături. Operațiunile de salvare sunt în curs de desfășurare.

ACTUALIZARE 10.00 În timp ce la Kiev au avut loc atacuri cu drone, "autoritățile" pro-ruse din Donețkul ocupat au declarat că forțele ucrainene au bombardat Donețk, Horlivka și Makiivka, în estul țării.

Agenția rusă de știri RIA Novosti citează mesaje pe Telegram, potrivit cărora au fost trase 19 obuze de calibru 155 mm și 152 mm.

ACTUALIZARE 09.50 Centrala nucleară Zaporojie a fost din nou deconectată de la reţeaua electrică, transmite The Guardian.

Energoatom , pe Telegram: Rușii au tras din nou asupra substațiilor de infrastructură critică de pe teritoriul aflat sub controlul Ucrainei. La ora 03.59, ultima linie de comunicație de 750 kV ZANP - Dniprovska a fost deconectată. În procesul de tranziție, din cauza unei scăderi de tensiune pe termen scurt, transformatorul de rezervă pentru necesitățile proprii ale centralei a fost oprit și au fost pornite generatoarele diesel.

ACTUALIZARE 09.48 NATO începe exercițiul de descurajare nucleară "Steadfast Noon", la care participă 14 țări.

ACTUALIZARE 09.30 Liderii statelor membre UE vor profita de reuniunea lor de la finele acestei săptămâni pentru a analiza mai multe opţiuni pentru plafonarea preţului gazelor naturale, un subiect care creează divergenţe în UE de mai multe săptămâni, potrivit unei noi variante de lucru a concluziilor summitului din 20-21 octombrie.

Statele membre UE sunt blocate de mai multe săptămâni cu privire la subiectul necesităţii şi modalităţilor plafonării preţului gazelor, în cadrul eforturilor de ţinere sub control a preţurilor în creştere la energie, în condiţiile în care Europa se îndreaptă spre o iarnă cu livrări limitate de gaze naturale ruseşti, o criză a costului vieţii şi o posibilă recesiune.

ACTUALIZARE 09.00 Șeful Gazprom amenință cu sistarea livrărilor de gaze dacă europenii vor plafona prețul la gazul rusesc.

Directorul gigantului rus a făcut această afirmație reiterând o amenințare similară venită din partea lui Vladimir Putin.

ACTUALIZARE 08.50 Explozii auzite în Odesa, transmite Nexta.

ACTUALIZARE 08.40 Anatoli Kurtev, secretarul Consiliului Municipal din Zaporojie, a postat pe Telegram că a avut loc un atac asupra orașului în cursul nopții, dar că până acum nu au fost raportate răniți sau victime, transmite The Guardian.

"În această noapte, în timpul raidului aerian, ruşii au lansat un atac la periferia orașului și în suburbii. Conform datelor preliminare, nu există distrugeri și nici persoane rănite."

Atac cu drone kamikaze asupra Kievului.

Potrivit primarului Kievului, mai multe drone kamikaze au lovit clădiri din Kiev. Nu se știe dacă sunt victime.

Locuitorii Kievului au primit ordin să rămână în adăposturi.

Primarul Kievului, Vitali Klitschko, a postat pe Telegram un mesaj de avertizare cu privire la noi lovituri asupra orașului."Încă două explozii în districtul Șevchenkiv. Rămâneți în adăposturi!", a spus el.

