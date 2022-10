Război în Ucraina, ziua 235 | Alerte aeriene în Kiev, Cerkasî şi Poltava. Zelenski: Pierderile Rusiei în ceea ce priveşte soldații ucişi se apropie de 65.000. 423 de copii au murit și 810 au fost răniți în Ucraina, de începutul războiului

ACTUALIZARE 13.00 Agenția rusă de știri RIA Novosti transmite că cu fost auzite 16 explozii în Belgorod, situat la aproximativ 50 de kilometri de granița cu Ucraina. Viacheslav Gladkov, guvernatorul regiunii Belgorod, a declarat că 2 persoane au fost rănite.

ACTUALIZARE 12.50 De la începutul războiului, 423 de copii au murit și alți 810 au fost răniți în Ucraina, potrivit Procuraturii Generale a Ucrainei, citată de Nexta.

Since the beginning of the full-scale invasion of #Ukraine, 423 children have died and 810 more have been wounded, according to the Prosecutor General's Office of Ukraine. pic.twitter.com/yAfGVFARuW — NEXTA (@nexta_tv) October 16, 2022

ACTUALIZARE 12.00 Ruşii au distrus două școli din regiunea Zaporojie, transmite The Kyiv Independent. Una dintre cele două școli a fost lovită de o rachetă în satul Vozdvizhivka în noaptea de 16 octombrie, potrivit guvernatorului regiunii Zaporojie, Oleksandr Starukh.

Atacul a avariat, de asemenea, mai multe case din jurul școlii. O altă școală distrusă recent de forțele ruse se află în satul Dobropollia, a precizat Starukh. El nu a precizat când a fost atacată școala.

ACTUALIZARE 11.20 A fost raportată o explozie lâng aeroportul din Belgorod, transmite Nexta.

An explosion is being reported near the airport of #Belgorod. pic.twitter.com/ov3twL0LIP — NEXTA (@nexta_tv) October 16, 2022

ACTUALIZARE 09.50 Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, afirmă că pierderile Rusiei în ceea ce priveşte soldații ucişi se apropie de 65.000, acesta fiind numărul ruşilor care ”şi-au dat viaţa pentru posibilitatea ca o mână de oameni de la Kremlin să ignore realitatea”.

ACTUALIZARE 09.30 Ministerul chinez al Afacerilor Externe și Ambasada Chinei din Ucraina îşi îndeamnă cetățenii să părăsească Ucraina.

#China's Ministry of Foreign Affairs and Chinese Embassy in #Ukraine urge its citizens to leave the country, reports state-affiliated media. https://t.co/mmjQFWgOMc — NEXTA (@nexta_tv) October 16, 2022

ACTUALIZARE 09.00 Alerte aeriene în Kiev, Cerkasî şi Poltava, transmite Nexta.

Evenimentele ultimelor 24 de ore

Cel puțin 11 persoane au fost ucise și 15 rănite pe un teren de antrenament militar din regiunea Belgorod , în sud-vestul Rusiei, când doi voluntari au deschis focul, a anunțat Ministerul rus al Apărării. Trăgătorii erau cetățeni ai unei foste republici sovietice și au fost împușcați mortal, a precizat ministerul, calificându-le drept un atac terorist.

, în sud-vestul Rusiei, când doi voluntari au deschis focul, a anunțat Ministerul rus al Apărării. Trăgătorii erau cetățeni ai unei foste republici sovietice și au fost împușcați mortal, a precizat ministerul, calificându-le drept un atac terorist. Elon Musk a anunțat că firma sa SpaceX va continua să finanţeze Starlink în Ucraina, la o zi după ce a sugerat că nu va mai putea continua să finanțeze proiectul. "La naiba cu el", a scris miliardarul sâmbătă pe Twitter. "Chiar dacă Starlink continuă să piardă bani & alte companii primesc miliarde de dolari de la contribuabili, noi vom continua să finanțăm gratuit guvernul Ucrainei".

Rusia a continuat să lovească infrastructura energetică a Ucrainei, dar forțele lui Vladimir Putin nu par să se fi bucurat de un succes semnificativ. Cu toate acestea, o rachetă a avariat grav o instalație energetică cheie din jurul capitalei ucrainene, iar 10 rachete și patru drone au lovit locații din orașul Zaporojie.

Forțele ucrainene au respins atacurile rusești în apropierea a 11 așezări, a relatat cotidianul Kyiv Independent. Potrivit Statului Major al forțelor armate ucrainene, forțele rusești încercau să avanseze în apropierea așezărilor Novosadove, Yakovlivka, Berestove, Bakhmut, Bakhmutske, Opytne, Krasnohorivka, Nevelske, Pervomaiske, Mariinka și Pobieda.

Franța va antrena până la 2.000 de soldați ucraineni pe teritoriul său, a declarat ministrul francez al forțelor armate într-un interviu acordat sâmbătă ziarului Le Parisien. Sebastien Lecornu a declarat că soldații "vor fi luați în unitățile noastre pentru câteva săptămâni" și că Franța va furniza Ucrainei și sisteme de apărare antiaeriană Crotale, fără a preciza câte.

Iranul respinge acuzațiile conform cărora ar furnizat Rusiei arme "pentru a fi folosite în războiul din Ucraina", a declarat Ministerul său de Externe. Subiectul urmează să fie discutat de miniștrii de Externe ai UE în cadrul unei reuniuni care va avea loc luni la Luxemburg. Într-o declarație, ministrul iranian de Externe, Hossein Amir-Abdollahian, a subliniat că "Republica Islamică Iran nu a furnizat și nu va furniza nicio armă pentru a fi folosită în războiul din Ucraina".

Ministerul ucrainean al Apărării a dezvăluit identitatea "Fantomei din Vinnytsia", care a înlocuit "Fantoma din Kiev", care s-a dovedit a fi propagandă. Pilotul, pe nume Vadim, a fost capul de afiş al armatei Ucrainei în ultimele săptămâni, după ce au fost raportate multiple pierderi rusești pe cerul ucrainean.

Un depozit de combustibil din regiunea rusă Belgorod, care se învecinează cu Ucraina, a luat foc după un bombardament sâmbătă, a declarat guvernatorul acesteia, fără a preciza originea bombardamentului.

Ministerul rus de Externe a confirmat reechiparea avioanelor Su-25 din Belarus pentru a transporta arme nucleare, potrivit proiectului belarus Hajun.

Trupele ucrainene au lansat o ofensivă în regiunea Herson, a anunțat cotidianul Kyiv Independent, deși informația nu a fost confirmată de Ucraina.

Dane Partridge, un bărbat în vârstă de 34 de ani din Idaho care a luptat ca soldat voluntar în Ucraina, a murit marți din cauza rănilor suferite în timpul unui atac rusesc în Lugansk, potrivit AP.

