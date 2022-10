Război în Ucraina, ziua 230 | Noi bombardamente în Zaporojie. Crește numărul victimelor în urma atacurilor de luni ale Rusiei în mai multe orașe ucrainene. Întrunire online a G7

Bloc distrus la Zaporojie / FOTO: https://twitter.com/arestovych

ACTUALIZARE 11.09 Serviciile de urgenţă au pus marţi în alertă de raiduri aeriene întregul teritoriu al Ucrainei, la o zi după ce Rusia a lansat masiv rachete asupra teritoriului ţării vecine, atacul soldându-se cu cel puţin 19 morţi şi 105 răniţi, potrivit celui mai recent bilanţ transmis de Serviciul pentru Situaţii de Urgenţă ucrainean.

ACTUALIZARE 10.36 Maia Sandu: Rachetele rusești reprezintă o încălcare flagrantă a spațiului nostru aerian și a neutralității Republicii Moldova. Să nu ne lăsăm manipulați și provocați, să nu ne lăsăm folosiți de cei care își doresc război și haos. Președinta Republicii Moldova a susținut o declarație de presă după ce trei rachete rusești direcționate către Ucraina au încălcat luni spațiul aerian al țării și în contextul încercărilor de destabilizare internă, Maia Sandu făcând referire la protestele organizate de Partidul Șor.

ACTUALIZARE 10.10 Un conflict direct cu Statele Unite şi NATO nu este în interesul Rusiei, dar Moscova va răspunde la implicarea în creştere a Occidentului în conflictul ucrainean, a declarat marţi viceministrul de Externe rus Serghei Riabkov, citat de RIA, transmite Reuters.

ACTUALIZARE 09.25 Serviciul de urgență al Ucrainei a anunțat că numărul morților în urma atacurilor de luni ale Rusiei asupra orașelor ucrainene a crescut la 19, iar numărul răniților la peste 105.

Update: 19 killed, 105 injured as a result of Russia's missile attacks.



Ukraine's State Emergency Service provided updated information on casualties following Russia's widespread missile attacks across Ukraine on Oct. 10. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) October 11, 2022

ACTUALIZARE 08.34 Sute de persoane au protestat luni în faţa ambasadei Rusiei din Varşovia cerând ca această ţară să fie desemnată stat terorist şi ca diplomaţii săi să fie expulzaţi după ce atacurile cu rachete au ucis cel puţin 14 persoane în mai multe oraşe ucrainene, transmite Reuters.

ACTUALIZARE 08.24 Agenția de știri de stat ucraineană Ukrinform anunță că 98 de mineri sunt încă prinși în subteran după bombardarea de către Rusia a Kryvyi Rih, orașul natal al președintelui ucrainean Vlodimir Zelenski. Întreruperile de curent cauzate de atacuri au lăsat 98 de mineri blocați în subteran, iar salvatorii lucrează pentru a-i elibera.

Aproape 900 de mineri au fost prinși în patru mine în urma atacurilor, dar cei mai mulți au fost eliberați, potrivit The Guardian.

ACTUALIZARE 08.20 Locuitorii din Kiev care s-au adăpostit luni la metrou, în timpul atacurilor rusești, au cântat melodii populare.

ACTUALIZARE 08.10 Sirenele aeriene s-au auzit și azi dimineață la Kiev, potrivit lui Paul Adams de la BBC, dar și altor corespondenți de presă.

The sirens are sounding again in #Kyiv. What sort of day will it be? pic.twitter.com/LhNn7rOns0 — Paul Adams (@BBCPaulAdams) October 11, 2022

ACTUALIZARE 08.05 Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în Europa (OSCE) a caracterizat recentele atacuri ruseşti cu rachete asupra mai multor oraşe mari din Ucraina drept "teroare" împotriva populaţiei civile. "Aceste acţiuni militare odioase reprezintă o totală lipsă de respect şi o încălcare a dreptului internaţional, inclusiv a dreptului umanitar", se afirmă într-o declaraţie comună a liderilor OSCE de luni seară.

ACTUALIZARE 07.49 Evenimente așteptate în cursul zilei de azi:

Preşedintele american Joe Biden şi liderii Grupului celor şapte (G7) au azi o întâlnire virtuală pentru a discuta despre angajamentul lor de a sprijini Ucraina. Sunt așteptate discuții despre criza energetică globală declanșată de invazia Rusiei, pe fondul planurilor de a introduce un plafon global la prețul petrolului rusesc.

Se așteaptă ca prim-ministrul britanic, Liz Truss, să solicite o întâlnire a liderilor NATO în zilele următoare.

Președintele Emiratelor Arabe Unite, șeicul Mohamed bin Zayed al-Nahyan, merge la Moscova pentru a se întâlni cu Putin.

ACTUALIZARE 07.42 Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) l-a inclus pe fostul preşedinte rus Dmitri Medvedev, în prezent vicepreşedinte al Consiliului Securităţii Rusiei, pe lista persoanelor date în urmărire pentru incitare la încălcarea integrităţii teritoriale a Ucrainei.

Potrivit documentului publicat luni, Medvedev este acuzat de atentat la integritatea teritorială şi la suveranitatea Ucrainei. În temeiul articolului 110 (aliniatul 2) din Codul penal ucrainean, el riscă astfel o pedeapsă cu închisoarea de la cinci la 10 ani în calitate de funcţionar public.

ACTUALIZARE 07.34 Ucraina a acuzat luni Rusia că este un stat terorist în cadrul unei reuniuni de urgenţă a Adunării Generale a ONU, la câteva ore după atacurile ruseşti masive, soldate cu victime, asupra Kievului şi a altor oraşe ucrainene.

"Rusia a dovedit încă o dată că este un stat terorist ce trebuie descurajat în cel mai puternic mod posibil", a afirmat ambasadorul Ucrainei la ONU, Sergiy Kyslytsya.

ACTUALIZARE 07.25 Numărul morților din atacurile de luni ale Rusiei asupra Kievului și asupra altor orașe din Ucraina a crescut la 14, iar al răniților la 97, au anunțat Serviciile de Stat de Urgență din Ucraina într-o actualizare de luni seară.

Станом на 21:00 внаслідок ракетних обстрілів залишаються знеструмленими 1 тис. 307 населених пунктів у Київській (13), Львівській (353), Сумській (766),Тернопільській (169) та Хмельницькій (6) областях.



Загинуло 14 осіб, травмовано 97 осіб. pic.twitter.com/3qAydhDW70 — DSNS.GOV.UA (@SESU_UA) October 10, 2022

ACTUALIZARE 07.23 The Kyiv Independent relatează că au avut loc atacuri în Zaporojie peste noapte. Într-un tweet postat cu puțin timp înainte de ora locală 7.00, publicația arată că „Forțele ruse au vizat un site de infrastructură în orașul Zaporojie, potrivit guvernatorului Oleksandr Starukh. Nu există deocamdată informații despre victime și pagube materiale.”

Russia strikes Zaporizhzhia overnight on Oct. 11.



Russian forces targeted an infrastructure site in the city of Zaporizhzhia, according to Zaporizhzhia Oblast Governor Oleksandr Starukh. Information on casualties and damages has not yet been reported. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) October 11, 2022

Cele mai importante informații din ultimele 24 de ore:

Crucea Roșie și-a întrerupt operațiunile în Ucraina din motive de securitate, potrivit unui purtător de cuvânt al Comitetului Internațional al Crucii Roșii. Consiliul Norvegian pentru Refugiați a declarat, de asemenea, că și-a întrerupt operațiunile de ajutor în Ucraina până când va fi sigur să le reia. "Lucrătorii noștri umanitari se ascund de un baraj de bombe și se tem de atacuri repetate", a declarat acesta.

Consiliul Europei i-a acordat politicianului rus de opoziție Vladimir Kara-Murza, aflat în detenție, premiul Vaclav Havel pentru drepturile omului. Kara-Murza, care se află în prezent în arest preventiv, fiind suspectat de răspândirea de informații false despre forțele armate, a fost lăudat de Consiliu pentru ceea ce acesta a numit curajul său de a se opune liderilor Rusiei.

Vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei Dmitri Medvedev spune că Rusia trebuie să pregătească alte noi atacuri masive asupra orașelor ucrainene. „Scopul ar trebui să fie dezmembrarea completă a regimului politic al Ucrainei”, care „este o amenințare directă pentru Rusia”, a mai spus Medvedev.

