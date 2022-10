Război în Ucraina, ziua 225 | Bombardamente în orașul Zaporojie. Două persoane au murit. Cel puţin cinci persoane se află sub dărâmături

ACTUALIZARE 09.42 Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră informează că miercuri au intrat în România, prin punctele de frontieră din toată ţara, 71.642 de persoane, dintre care 8.486 de cetăţeni ucraineni, în creştere cu circa 10% faţă de ziua precedentă, transmite Agerpres.

Prin punctele de frontieră de la nivelul întregii ţări au efectuat formalităţile de control, atât pe sensul de intrare, cât şi pe cel de ieşire, aproximativ 151.500 de persoane, cetăţeni români şi străini, cu peste 43.700 de mijloace de transport. Începând cu 10 februarie 2022 (perioadă pre-conflict), au intrat în ţara noastră 2.508.047 de cetăţeni ucraineni.

ACTUALIZARE 09.40 Submarinul nuclear rusesc Belgorod a fost localizat, potrivit unor imagini publicate de Naval News, în Marea Barents, la nord de Peninsula Kola din Rusia.

Uriașul transportă una dintre cele mai periculoase arme ale Kremlinului și dispariția sa de la baza din Marea Albă a provocat temeri privind un posibil test nuclear al lui Putin.

ACTUALIZARE 09.20 Șeful diplomației Republicii Moldova, Nicu Popescu, a dispus convocarea la Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene a ambasadorului Federației Ruse la Chișinău, Oleg Vasnețov, pentru comunicarea poziției R. Moldova referitoare la tentativa de anexare ilegală de către Federația Rusă a unor teritorii ucrainene.

„Republica Moldova nu a recunoscut, nu recunoaște și nici nu va recunoaște rezultatele așa-numitor plebiscite și condamnă în termenii cei mai fermi tentativa anexării ilegitime a teritoriilor ocupate ale Ucrainei, fapt care contravine tuturor principiilor dreptului internațional” se arată în comunicatul emis de Ministerul de Externe de la Chișinău.

ACTUALIZARE 09.00 Două persoane au fost ucise într-un atac cu rachete rusești asupra orașului Zaporojie, situat în sud-estul Ucrainei, în primele ore ale zilei.

At least two people were killed in #Zaporizhzhia as a result of the rocket attack. The #Russians hit residential buildings, people are being pulled out from under the rubble.



The regions of #Kharkiv and #Dnipropetrovsk were also shelled. pic.twitter.com/hjma9LvveX